Aaj Ka Rashifal 02 October 2025: दशहरा पर धनु और सिंह को मिलेगा नए अवसर का लाभ, पढ़ें पूरा राशिफल

धर्म डेस्क। आज 2 अक्टूबर 2025 का दिन बारहों राशियों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और अनुभव लेकर आया है। कुछ जातकों को नई शुरुआत, सफलता और आर्थिक लाभ के शुभ अवसर मिलेंगे, तो वहीं कुछ को कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य, करियर और संबंधों में उतार-चढ़ाव के बीच सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।

मेष - आज का दिन बेहद शुभऔर उत्साहवर्धक नजर आ रहा है। एक नए कदम की शुरुआत के लिए यह दिन उपयुक्त है, और आप किसी खास व्यक्ति से मुलाकात कर पाएंगे। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, और अगर आप चाहें तो आप सुधरे हुए स्वास्थ्य के साथ सक्रिय दिनचर्या में वापसी कर सकते हैं। पारिवारिक मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत हैं।

वृषभ - आज के व्यापारिक माहौल में बड़े जोखिम उठाने से बचना उचित है; छोटे-छोटे कामों में भी सावधानी बनाए रखें ताकि लेन-देन में कोई गलती न हो। सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि बिना योजना के किए गए कार्यों से रुकावट आ सकती है। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद होने की संभावना है; वाणी पर संयम बनाए रखें ताकि तनाव न बढ़े। मिथुन - आज मिथुन राशि के जातक के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। व्यापार क्षेत्र में कुछ अड़चनें आ सकती हैं और आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ेगी, जिससे मन थोड़ा अशांत रहेगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति आज उदारता दिखाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना उचित है। घर परिवार में मतभेद बढ़ने की संभावना है; वाणी पर नियंत्रण रखना आज बेहद जरूरी है।

कर्क - आज का दिन बेहद शुभ और उज्जवल रहेगा। खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे, और साथी के साथ मिलकर मानसिक थकान दूर होगी। मन में नकारात्मक विचार पलभर के लिए भी दिखाई नहीं देंगे, बल्कि नए-नए विचारों और नई योजनाओं के प्रति उत्साह बना रहेगा। आज आर्थिक दृष्टि से भी लाभ के संकेत हैं; आय के स्रोत मजबूत होंगे और धन के आगमन की संभावनाएं बनेंगी। किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम में सफलता मिलने की उम्मीद है। सिंह - आज का दिन आपके लिए निर्णय-आधारित और निर्णायक हो सकता है। किसी खास काम के लिए आप बड़ा कदम उठा सकते हैं, और इसका लाभ आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखेगा। आज आप किसी विशेष लक्ष्य के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं, जो सुखद और सफल रहेगी। लेन-देन के मामले में आज लाभ के मौके बनेंगे, और संपत्ति आदि में निवेश करना भी अच्छा समय है। कन्या - आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े कुछ मुश्किल हालात सामने आ सकते है। पारिवारिक माहौल में किसी प्रिय के स्वास्थ्य के बिगड़ने से आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके कारण परिवार में चिंताएं बढ़ सकती हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं, जिससे वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। दफ्तर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो वरिष्ठ अधिकारियों या अपने सहयोगियों के साथ मतभेद उभर सकते हैं। तुला - आज का दिन आपके लिए आम तौर पर सामान्य रहेगा, लेकिन आंतरिक क्षेत्र में कुछ परेशानियाँ उभर सकती हैं। कार्यस्थल पर वाले विरोधी आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आज अपने मन की बातों को किसी के साथ साझा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक संदर्भ में आज कुछ मतभेद उभर सकते हैं, जिससे आपका मन अशांत रहेगा।

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ प्रतीत होता है. आपको सामाजिक क्षेत्र में किसी विशेष पद या सम्मान से सम्मानित किया जाना संभव है, जो आपके कार्यों की मान्यता का संकेत देगा. आपके विरोधी परास्त होंगे और पुराना किसी वाद-विवाद का समाधान भी संभव है, जिससे आपका मन काफी राहत महसूस करेगा. व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से भी आज लाभ के संकेत बनते हैं। धनु - आज आप एक धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपका मन आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। इस यात्रा के दौरान आपका मन शान्त रहेगा और आप अपने जीवन के लिए एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, जिसमें आपके मित्र-परिजन आपका पूरा साथ देंगे। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में सकारात्मक योग बन रहे हैं, जिससे लाभ मिल सकता है। साथ ही, रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी नजर आ रही है। मकर - यह दिन आपके लिए कई उलझनों भरा और अस्वस्थ बना रहने की आशंका वाला हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के संकेत नजर आ सकते हैं और गिरावट की संभावना रहती है। आर्थिक क्षेत्र में आज धोखा-मोह से बचते हुए सतर्कता बनाए रखना जरूरी है; छोटे मोटे नुकसान या घाटे की आशंका बनी रह सकती है। आज के दिन किसी भी अहम निर्णय या वृहत्तर योजनाओं को टालना ही बेहतर रहेगा, खासकर व्यापार-व्यवसाय से जुड़े मामलों में।