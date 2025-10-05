Aaj Ka Rashifal 5 October 2025: किसे मिलेगा धन और सफलता, कौन रहेगा आज दिक्कत में, जानिए अपने राशि का हाल

धर्म डेस्क। आज का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत, अवसर और खुशियों से भरा रहेगा, जबकि कुछ राशियों को चुनौतियों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार-व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और संबंधों पर सितारों का अलग-अलग प्रभाव दिखाई देगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक का आज का राशिफल।

मेष - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. कुछ योजनाओं को पूरा करने में अभी समय लग सकता है. आज आप परिवार के साथ किसी बात को लेकर असहमति की स्थिति बना सकते हैं, और संभव है कि पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ें. व्यावसायिक क्षेत्र में नया प्रकल्प शुरू करने का विचार मन में आ सकता है, पर साथ ही चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं. स्वास्थ्य के संदर्भ में चिंता बनी रहने की संभावना है

वृषभ - आज का दिन थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाने का है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें, क्योंकि आज व्यापार या व्यवसाय में बड़े जोखिम उठाने की सलाह नहीं है। परिवार में मौसमी बुखार-खाँसी जैसी तबीयतों से आप परेशान रहेंगे। मिथुन - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। आप किसी नए कार्य की योजना बनाकर उत्साहित दिखेंगे, और व्यापार-व्यवसाय में लाभ के संकेत स्पष्ट होंगे। आय के नए स्रोत और नए रास्ते बनेंगे, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी। आज आप किसी खास काम के लिए बाहर की यात्रा पर भी जा सकते हैं। घर का वातावरण बेहद सुखद रहेगा और परिवार में खुशी का फौवारा बना रहेगा; मेहमानों का आना-जाना बना रहेगा।

कर्क - आज आप किसी नई शुरुआत की नींव डालने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है. साथ ही संभव है कि आज आपको किसी पुराने परिचित से धन के रूप में रुका हुआ पैसा मिल जाए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में नए सहयोगी मिल सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक अवसर लेकर आ सकते हैं. परिवार के भीतर मतभेद दूर हो सकते हैं और संबंधों में सुधर आ सकता है सिंह - आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियाँ लेकर आ सकता है। पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. साथ ही न्यायालय से जुड़े मामले में सम्मान में कमी आने की संभावना है. आर्थिक गतिविधियों में नुकसान की स्थिति बन सकती है और आपके सहयोगी या साझेदार आपसे दूरी बना सकते हैं. कुछ विषयों को लेकर परिवार के भीतर मतभेद बढ़ सकते हैं कन्या - आज आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा या समारोह जैसी किसी भी गतिविधि पर जा सकते हैं, और यह समय आपके परिवार के सदस्यों के साथ बिताकर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में अपने पार्टनर्स पर आंख मूंद कर विश्वास करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा धोखा मिल सकता है। इसलिए किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर निर्णय लें तुला - आज का दिन आपके लिए आश्वस्तिदायक और सुखदायक रहेगा। आप किसी बड़े कार्य में भाग लेकर अपनी पहचान और स्थिति मजबूत कर सकेंगे, जिससे आर्थिक लाभ की संभावना स्पष्ट नजर आएगी। दिनभर आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके लिए फायदे का रास्ता बन सकती है। घर-परिवार के स्वास्थ्य को लेकर भी सारी छोटी-छोटी चिंताएँ दूर रहेंगी

वृश्चिक - आज आप अपने किसी खास पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा और आप उन्नत महसूस करेंगे। इसके अलावा शेयर बाजार में आज आप बड़ा निवेश कर सकते हैं, जिससे लाभ के संकेत बनेंगे। आपके व्यापार या व्यवसाय में बड़े परिवर्तन के संकेत स्पष्ट दिख रहे हैं, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पारिवारिक जीवन में एक शानदार माहौल बनने की उम्मीद है, और लोग आपके पक्ष में अधिक दिखाई देंगे। धनु - आज जब आप किसी नए कार्य की शुरुआत या साझेदारी करना चाहते हैं, तो पार्टनर के बारे में पूरा और सही ज्ञान होना बेहद जरूरी है; अन्यथा बड़े नुकसान का जोखिम रहता है। व्यापार-व्यवसाय में आज उधार देना लाभकारी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि नुकसान की संभावना बन सकती है। परिवार के दायरे में जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई की चिंता बनी रहेगी, और स्वास्थ्य को लेकर भी परिवार पर आर्थिक खर्च बढ़ सकता है। मकर - यह दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ शुरू हो सकता है, जिनमें उच्च रक्तचाप आदि के कारण शरीर में अस्वस्थता महसूस हो सकती है। घर-परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य की भी चिंता बनी रहेगी। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के मामले में आज स्थान परिवर्तन संभव है। पारिवारिक सम्मान में वृद्धि की संभावना है। राजनीतिक क्षेत्र से किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपको नया मार्ग दिखा सकती है। व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा