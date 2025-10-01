मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 1 October 2025: इन जातकों को व्यापार में मिलेगी सफलता, पढ़‍िए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल

    आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। स्वास्थ्य और पारिवारिक माहौल पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र और नए अवसरों का लाभ मिलेगा, जबकि दूसरों को सावधानी से फैसले लेने होंगे। यात्रा और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। धैर्य और संयम से काम लेना बेहतर रहेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 07:24:00 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 07:29:40 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. स्वास्थ्य और वाहन सुरक्षा पर आज विशेष ध्यान रखें।
    2. व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती।
    3. पारिवारिक माहौल में मतभेद और तनाव बढ़ने की संभावना।

    धर्म डेस्क। अक्टूबर का पहला दिन राशियों के लिए नई संभावनाओं और चुनौतियों से भरा रहेगा। जहां कुछ राशि वालों को करियर और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ के लिए स्वास्थ्य और पारिवारिक तनाव चिंता का कारण बन सकता है। दिन का आरंभ उत्साह और आत्मविश्वास के साथ करने का संकेत है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। साझेदारी और लेन-देन के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा। आज का दिन धैर्य और सावधानी से बिताने वालों के लिए शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है।

    मेष - आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित महसूस कर सकते हैं और किसी खास काम को लेकर बाहर झाँकने की योजना बन सकती है। आज व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, जिससे मन में हलचल बनी रह सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी विषय को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है, जिससे घर का वातावरण कुछ अस्थिर रहने की संभावना है।

    वृषभ - यह दिन आपके लिए खास खुशियों भरा रहेगा। आज आप नवीन गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे और आत्मविश्वास के साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर कदम बढ़ा सकते हैं। आपको अपने किसी खास परिचित से कार्य क्षेत्रों में मदद मिलने की संभावना है, जिससे मार्ग आसान होगा और सहयोग बढ़ेगा। व्यवसायिक दृष्टि से भी नए अवसर बनने के संकेत हैं, जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं।

    मिथुन - आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य में कमी महसूस हो सकती है और अपने कुछ व्यवहारों से आपका मन उद्विग्न बने रह सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में सहयोगियों के कारण आपको आघात या नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। वाहन इत्यादि का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए सोच-विचार कर कदम उठाने का है. आज कोई बड़ा निर्णय, खासकर व्यापार या व्यवसाय से जुड़ा, तुरंत लेने की कोशिश न करें. नई साझेदारियों में अधिक सावधानी बरतें, कुल मिलाकर, आज का दिन संतुलन बनाकर चलने और समझदारी से निर्णय लेने का है।

    सिंह - यह समय आपके स्वास्थ पर सबसे अधिक ध्यान देने का है; अपना स्वास्थ्य संजीदगी से बरकरार रखना जरूरी है। व्यापार-व्यवसाय में अपने सहयोगी पार्टनरों से सचेत रहें, अन्यथा आपके कार्य में अड़चन आ सकती है। आज किसी भी नए लेन-देन को करने से बचें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें ताकि जोखिमों से बचा जा सके।

    कन्या - आज आपका मन कभी-कभी अशांत और बेचैन रह सकता है। कारोबार-व्यवसाय में नुकसान उठाने की संभावना बन सकती है, और कभी-कभी किसी बड़े काम का हाथ से निकल जाना भी संभव है। परिवार के वातावरण में तनाव की वजह से मतभेद बढ़ सकते हैं और आज उनमें बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए आज उच्च जोखिम उठाने से बचना चाहिए, खास तौर पर व्यापार के मामले में।

    तुला - आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज़ से शुभ रहेगा। नयी जमीन या मकान की खरीदारी करने का विचार कर रहे हैं तो आज यह संभव हो सकता है। आप इस दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आज आपके कुछ खास कामों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए योजना बनाकर निकलें ताकि समय का सदुपयोग हो सके। परिवारिक मामले में आज आपको संभलकर रहना होगा।

    वृश्चिक - आज आपका दिन सामान्य रहने की आशा है। आज आप कोई नया काम शुरू करने का विचार कर सकते हैं, जिससे मौके और प्रयास दोनों मिलेंगे। किसी परिचित की वजह से आपको किसी विवाद में फंसने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए सावधान रहें और शांति से बात करें। पारिवारिक माहौल में मंगल तो बढ़ रहा है, जिससे घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के संकेत बनेंगे।

    धनु - आज के दिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। बहुत समय से किसी चीज को करने की सोच रहे हैं, तो आज वह काम संभवतः पूरा हो सकता है। अदालत या न्याय प्रक्रिया से जुड़े मामलों में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वाणी पर संयम बनाए रखें और वाद-विवाद की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखकर उचित बचाव करें।

    मकर - यह समय आपके लिए किसी लम्बी यात्रा पर परिवार के साथ निकलने का सही मौका हो सकता है। हो सकता है आप किसी खास व्यक्ति से मिलकर पुराने रुके पड़े काम पूरे कर लें, जिससे समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें। कार्यरत लोगों के लिए यह अवसर पदोन्नति की दिशा में कदम रखने जैसा है, जबकि उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत बन सकते हैं, जो आपके मान-सम्मान और अवसरों को बढ़ा सकते हैं।

    कुंभ - आज का दिन सकारात्मक और आनंदपूर्ण रहने की संभावना है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मानसिक तनाव घटने की उम्मीद है, जिससे दिन भर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे और आप अपने करीबी लोगों के साथ मिल-जुलकर आनंद के पल बिता पाएंगे। हालांकि पड़ोसी या आसपास के लोगों के साथ वाद-विवाद की स्थिति बन भी सकती है

    मीन - यह समय आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है, परिवारिक समस्या से राहत मिल सकती है। मन थोड़ा अस्थिर और उदास रह सकता है, और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। संभव है जीवनसाथी के स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव दिखाई दें। वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें, क्योंकि कुछ दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है।

