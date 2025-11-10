मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 10 November 2024: महादेव का मेष व कर्क को मिलेगा आशीर्वाद, बरसेगा धन; पढ़ें दैनिक राशिफल

    आज का दिन कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि के जातकों को सफलता और आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि वृषभ, मिथुन और मकर राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए। कार्यस्थल पर मेहनत और संयम से आज का दिन संभल जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 07:29:11 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 07:29:11 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष राशि वालों को आज बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
    2. कर्क राशि में मान-सम्मान और सफलता के योग।
    3. वृषभ जातकों को कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी।

    धर्म डेस्क। आज का दिन बारहों राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। किसी को सफलता और आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। शनि और चंद्रमा की युति आज कई राशियों के भाग्य को प्रभावित करेगी।

    जहां मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा, वहीं वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को संयम से काम लेने की आवश्यकता है। करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के नजरिए से यह दिन कई उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। आइए जानते हैं, आज का राशिफल क्या कहता है।


    मेष - आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बनेंगी और जो कार्य लंबे समय से रुके थे, वे आज पूर्ण होने की संभावना है। नई शुरुआत करने का सही समय है , चाहे वह व्यवसाय हो या घर से जुड़ा कोई निर्णय। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। बच्चों की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। भूमि, भवन या वाहन संबंधी सौदे में लाभ के योग हैं।

    वृषभ - आज दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु परिणाम संतोषजनक नहीं रहेंगे। किसी करीबी व्यक्ति से वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। न्यायालय या सरकारी कार्य में सफलता की संभावना बनी है, पर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

    मिथुन - आज का दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहेगा। मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव हैं। आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहें, किसी को कर्ज न दें। आज धैर्य बनाए रखें, समय जल्द ही पलटेगा।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत होगी और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से आपका नाम बढ़ेगा।

    सिंह - आज का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

    कन्या - आज का दिन विवादों से भरा रहेगा। आपकी किसी बात से परिजन नाराज हो सकते हैं। विरोधियों की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, इसलिए सतर्क रहें। किसी नए निवेश या सौदे से बचें, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है। पारिवारिक मामलों में संयम और धैर्य रखें।

    तुला - आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। व्यापार में सामान्य लाभ होगा। किसी नए संपर्क के माध्यम से भविष्य में लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में थकान या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है। आज किसी विवाद या झगड़े से बचें।

    वृश्चिक - आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापार में बड़ा निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। लंबी यात्रा या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के योग हैं। आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में हल्की परेशानी संभव है, परंतु दिन के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।

    धनु - आज का दिन सफलता से भरा रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या सम्मान प्राप्त हो सकता है। व्यापार में नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। परिवार के साथ यात्रा या आउटिंग के योग हैं। आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा।

    मकर - आज का दिन कठिनाइयों से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, परंतु व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेंगे। जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें।

    कुंभ - आज आर्थिक चुनौतियां सामने आएंगी। किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहायता लेनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर तनाव बढ़ सकता है। विवाद या कानूनी मामलों में सावधानी रखें। आज धैर्य और शांति से काम लेना आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है।

    मीन - आज का दिन सुखद रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त होंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग हैं। नए काम की शुरुआत लाभदायक सिद्ध होगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

