Aaj Ka Rashifal 10 October 2025: शुक्रवार को इन जातकों की बेरोजगारी होगी दूर, धन की होगी वर्षा; पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और कुछ के लिए सावधानी का संकेत लेकर आया है। जहां मेष, मिथुन, सिंह और मीन राशि के जातकों के लिए सफलता और लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य और कार्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में संतुलन और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज आवश्यक रहेगा।

मेष - आज आप खुद को बहुत शांति और आरामदायक महसूस करेंगे, और मन अध्यात्म की ओर एकाग्र रहेगा। आप आज नया कार्यक्षेत्र चुन सकते हैं, चाहे वह नौकरी हो या अन्य कोई क्षेत्र। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलने की संभावना है और आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता भी मिल सकती है। घर का माहौल सुखद रहेगा, और ससुराल पक्ष से भी आपको महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।

वृषभ - आज आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है और किसी खास वजह से आपका मन दुखी भी हो सकता है। अगर आपने अभी हाल में कोई नया काम शुरू किया है, तो इस समय अपने साझेदारों से थोड़ा सतर्क रहें ताकि नुकसान से बचा जा सके। कार्यस्थल में बदलाव करा लेना इस समय आपके फायदे में नहीं होगा। परिवार के बीच किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन - आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। जो कार्य अभी तक अधूरे पड़े थे, वे आज पूरे होने की संभावना बनेंगे। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए सफलता के नए मार्ग खोल सकती है। व्यावसायिक दुनिया में सहयोगी, साझेदार या पार्टनर के साथ मिलकर काम करने से बड़े लाभ मिल सकते हैं। परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।

कर्क - आज के दिन आप अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव न करें, नहीं तो आपके द्वारा पहले से किए गए काम भी खतरे में पड़ सकते हैं। आपके विरोधी इस मौके का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। बेहतर यही होगा कि अभी कुछ समय तक काम को वहीँ यथावत चलने दें। मौजूदा मौसम के कारण कुछ बीमारियां भी दिला सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। सिंह - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप किसी खास कार्य के लिए सोच-विचार कर रहे हैं, तो आज उसको पूरा करने का दिन है; सफलता आपके कदम चूमेगी। न्यायालय पक्ष में यदि किसी विवाद का चल रहा है तो आज उसमें आपके पक्ष में सफलता दिखेगी। व्यापार और व्यवसाय में आर्थिक लाभ की संभावना है, और कुछ नए पार्टनरों के साथ आज आप समझौता कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी सुखद रहेगा और सभी का भरोसा बना रहेगा। कन्या - आज का दिन भाग-दौड़ भरा रह सकता है। कार्यस्थल में आए परिवर्तन आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं, और इसके कारण आपको कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान सावधानी रखें और वाहन चलाते समय खास सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य में हल्का अस्वस्थता आ सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें। किसी करीबी या परिचित से तकरार भी हो सकता है। तुला - आज के दिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा पददलित रह सकता है, जिससे कुछ परेशानी हो सकती है। किसी लंबी यात्रा की मौका भी बन सकता है, या किसी खास काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। आज आपको अपने विरोधियों के सामने झुकना पड़ सकता है। व्यापार/व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ की संभावना है। कोई नया कार्य शुरू करने का अवसर मिल सकता है। परिवार में पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलेगा।

वृश्चिक - आज के दिन आपको अपने प्रियजनों के साथ कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। आर्थिक क्षेत्र में काम करते समय साथियों या भागीदारों से धोखा मिल सकता है, जिसकी वजह से जोखिम उठाना पड़ सकता है। आज किसी नए काम की शुरुआत करने से बचना बेहतर रहेगा; अभी कोई भी नया कदम उठाने से बचना उचित है। किसी अपरिचित व्यक्ति को उधार देना भी न करें क्योंकि इससे नुकसान होने की संभावना अत्यधिक है। पारिवारिक मोर्चे पर भी मतभेद बढ़ सकते हैं। धनु - आज आप स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे। परिवार में आपका सहयोग और पारिवारिक लोग आपका साथ देंगे। साथी व्यापार-व्यवसाय में आपके कुछ साथियों के विरोध के कारण आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज वाहन आदि के चलाने या उपयोग में बहुत सावधानी बरतना जरूरी है। साथ ही पारिवारिक संपत्ति या पैतृक संपत्ति से आपका हिस्सा मिल सकता है, यह शुभ संकेत भी देता है। मकर - आज आप एक नया कार्य शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको मित्रों और परिवार की ओर से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है और आपके मन में उल्लास बना रहेगा। इस नई शुरुआत से व्यापार और व्यवसाय में वित्तीय स्थिति में सुधार संभव है, और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। परिवार में आपकी पत्नी के साथ किसी व्यक्ति से संभावित मतभेद सामने आ सकता है, जिसका असर आपके मानसिक तनाव पर पड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रह सकती है, जिन्हें लेकर आप मानसिक रूप से कुछ असमंजस में पड़ सकते हैं।