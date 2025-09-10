मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 10 सितंबर 2025: ये जातक नए अवसर को करेंगे हासिल, पढ़ें अपनी राशि का हाल

    10 सितंबर 2025 का राशिफल मिलाजुला परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों को नए अवसर और लाभ मिलेंगे, जबकि अन्य को स्वास्थ्य, परिवार और व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज संतुलन और धैर्य से ही सफलता और सुख की राह खुल पाएगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 07:23:03 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 07:42:05 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 10 सितंबर 2025: ये जातक नए अवसर को करेंगे हासिल, पढ़ें अपनी राशि का हाल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष: स्वास्थ्य-व्यापार में नुकसान, वाहन से सावधानी रखें।
    2. वृषभ: नया कार्य आरंभ, व्यापार में लाभ के संकेत।
    3. मिथुन: यात्रा संभव, व्यापारिक जोखिम और विवाद बढ़ सकते।

    धर्म डेस्क। 10 सितंबर 2025 का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। कुछ जातकों को आज लाभ और नए अवसर मिलेंगे, तो कुछ को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मेष और मीन राशि वालों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है।

    वहीं वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ राशि के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। सिंह, तुला और मकर राशि वालों को संतुलन और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। धनु राशि वालों को विशेष सतर्क रहना चाहिए, जबकि वृश्चिक जातकों के लिए पारिवारिक जीवन और व्यापार में खुशियां आने के योग हैं।

    मेष - आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है और परिवार में किसी असुस्थित घटना की आशंका बन सकती है। इसके साथ ही किसी को दुखद खबर सुननी पड़ सकती है। व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाहन आदि के उपयोग में सावधानी बरतें ताकि कोई दुर्घटना न हो।

    वृषभ - आज का दिन आपका शुभ रहेगा। आप किसी नए कार्य के आरम्भ करेंगे, और व्यापार-व्यवसाय में लाभ के संकेत दिखेंगे। मित्र-परिजन का पूरा सहयोग मिलेगा, और आप परिवार के साथ बाहर घूमने-फिरने या यात्रा के अवसर का आनंद ले पाएंगे। कहीं विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जो आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोल देगी।

    मिथुन - आज आप भी किसी लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं, पर वाहन आदि के रखरखाव और सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी खास काम के ना होने से परेशान हैं, तो अपने परिचितों के साथ वाद-विवाद बढ़ सकता है। परिवार में अपने लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन व्यापार-व्यवसाय में घाटा उठाने का जोखिम भी हो सकता है। अगर बड़े पैमाने पर कोई बड़ी रकम व्यापार में लगाने का विचार कर रहे हैं, तो उसे सोच-समझकर और निर्णय लेने से पहले सही आंकलन कर लें।

    कर्क - आज आपका दिन शुभ साबित होगा। धार्मिक यात्रा पर जाने के संकेत मिलेंगे और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद अवसर बनेंगे। आप व्यापार-व्यवसाय में नया कदम उठा सकते हैं, संभव है कि आज कोई बड़ी डील या भागीदारी मिल जाए। परिवार की ओर से सहयोग और समर्थन मिलेगा, और मान-सम्मान में वृद्धि होगी

    सिंह - आज का दिन आपके लिए सामान्य सा रहेगा, लेकिन किसी खास व्यक्ति से मिलने की संभावना है जिससे भविष्य में व्यापार आदि क्षेत्रों में लाभ की संभावना बन सकती है। आज आप एक नया बड़ा कार्य भी शुरू कर सकते हैं, और सहयोगियों से अच्छा साथ मिलेगा। पारिवारिक सुख के योग भी नजर आ रहे हैं, और परिवार के साथ मिलकर आप कहीं बाहर घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं।

    कन्या - आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर जो भी मेहनत आप आज कर रहे हैं, उसका सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। संभव है कि आज आपको प्रमोशन का परिणाम मिले या नई जिम्मेदारी सौंपी जाएँ। व्यापार और व्यवसाय में लाभ के संकेत बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य कुछ उतार-चढ़ाव दिखा सकता है

    तुला - आज आप स्वास्थ्य परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेहनत से स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। आज आप लंबी यात्रा करने का अवसर बना पाएंगे और किसी खास उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंद्वियों के सामने आपको समर्पण दिखाना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ की संभावना रहेगी और नया कार्य शुरू करने के लिए उचित समय होगा। घर परिवार से पूर्ण सहयोग मिलेगा

    वृश्चिक - व्यावसायिक क्षेत्र में आर्थिक लाभ के संकेत दिखेंगे, और नए अवसरों की एक नई योजना आपके समक्ष आ सकती है। अपने परिवार से भी खुशी, सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जो आपके उत्साह को दोगुना करेगा। जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मतभेद के हल होने की संभावना है, जिससे घर का वातावरण शांत और मधुर बनेगा।

    धनु - आज का दिन आपके लिए कुछ सावधानियाँ आवश्यक कर सकता है। संभव है कि आप किसी षड्यंत्र का शिकार बनने की आशंका महसूस करें और व्यावसायिक क्षेत्र में नुकसान उठाने की स्थिति बन जाए। यदि आप नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस समय वह उचित नहीं दिख रहा है। पारिवारिक वातावरण में संपत्ति को लेकर तनाव या वाद-विवाद की संभावना बढ़ सकती है

    मकर - आज आप नया वाहन खरीद सकते हैं और साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी आज लाभ महसूस होगा। व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे, जिससे एक बड़ा काम भी आज मिल सकता है। नौकरी तलाश रहे लोगों को पदोन्नति मिल सकती है, और परिवार का माहौल बेहद शानदार रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाहर घूमने-फिरने का मौका भी पा सकते हैं।

    कुंभ - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। योजनाबद्ध कार्यों के सफल परिणाम मिलेंगे और आप अपने विचारों को ठोस ढंग से पूरा कर पाएंगे। व्यापार या कार्यक्षेत्र की दृष्टि से आज आपको बड़े अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ काम पुनः शुरू होगा और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। किसी बड़े साझेदारी या सहयोग की भी संभावना बन सकती है और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

    मीन - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। मित्रों के साथ पैसे को लेकर कुछ तनाव संभव है, जिससे आपके बीच मनमुटाव भी हो सकता है। सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और कार्यस्थल पर नुकसान का अनुभव हो सकता है। कहीं बड़ा अवसर भी आपके सामने से निकल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ने के आसार हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.