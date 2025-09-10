Aaj Ka Rashifal 10 सितंबर 2025: ये जातक नए अवसर को करेंगे हासिल, पढ़ें अपनी राशि का हाल

धर्म डेस्क। 10 सितंबर 2025 का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। कुछ जातकों को आज लाभ और नए अवसर मिलेंगे, तो कुछ को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मेष और मीन राशि वालों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है।

वहीं वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ राशि के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। सिंह, तुला और मकर राशि वालों को संतुलन और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। धनु राशि वालों को विशेष सतर्क रहना चाहिए, जबकि वृश्चिक जातकों के लिए पारिवारिक जीवन और व्यापार में खुशियां आने के योग हैं।

मेष - आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है और परिवार में किसी असुस्थित घटना की आशंका बन सकती है। इसके साथ ही किसी को दुखद खबर सुननी पड़ सकती है। व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाहन आदि के उपयोग में सावधानी बरतें ताकि कोई दुर्घटना न हो। वृषभ - आज का दिन आपका शुभ रहेगा। आप किसी नए कार्य के आरम्भ करेंगे, और व्यापार-व्यवसाय में लाभ के संकेत दिखेंगे। मित्र-परिजन का पूरा सहयोग मिलेगा, और आप परिवार के साथ बाहर घूमने-फिरने या यात्रा के अवसर का आनंद ले पाएंगे। कहीं विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जो आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोल देगी।

मिथुन - आज आप भी किसी लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं, पर वाहन आदि के रखरखाव और सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी खास काम के ना होने से परेशान हैं, तो अपने परिचितों के साथ वाद-विवाद बढ़ सकता है। परिवार में अपने लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन व्यापार-व्यवसाय में घाटा उठाने का जोखिम भी हो सकता है। अगर बड़े पैमाने पर कोई बड़ी रकम व्यापार में लगाने का विचार कर रहे हैं, तो उसे सोच-समझकर और निर्णय लेने से पहले सही आंकलन कर लें। कर्क - आज आपका दिन शुभ साबित होगा। धार्मिक यात्रा पर जाने के संकेत मिलेंगे और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद अवसर बनेंगे। आप व्यापार-व्यवसाय में नया कदम उठा सकते हैं, संभव है कि आज कोई बड़ी डील या भागीदारी मिल जाए। परिवार की ओर से सहयोग और समर्थन मिलेगा, और मान-सम्मान में वृद्धि होगी सिंह - आज का दिन आपके लिए सामान्य सा रहेगा, लेकिन किसी खास व्यक्ति से मिलने की संभावना है जिससे भविष्य में व्यापार आदि क्षेत्रों में लाभ की संभावना बन सकती है। आज आप एक नया बड़ा कार्य भी शुरू कर सकते हैं, और सहयोगियों से अच्छा साथ मिलेगा। पारिवारिक सुख के योग भी नजर आ रहे हैं, और परिवार के साथ मिलकर आप कहीं बाहर घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं। कन्या - आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर जो भी मेहनत आप आज कर रहे हैं, उसका सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। संभव है कि आज आपको प्रमोशन का परिणाम मिले या नई जिम्मेदारी सौंपी जाएँ। व्यापार और व्यवसाय में लाभ के संकेत बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य कुछ उतार-चढ़ाव दिखा सकता है

तुला - आज आप स्वास्थ्य परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेहनत से स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। आज आप लंबी यात्रा करने का अवसर बना पाएंगे और किसी खास उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंद्वियों के सामने आपको समर्पण दिखाना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ की संभावना रहेगी और नया कार्य शुरू करने के लिए उचित समय होगा। घर परिवार से पूर्ण सहयोग मिलेगा वृश्चिक - व्यावसायिक क्षेत्र में आर्थिक लाभ के संकेत दिखेंगे, और नए अवसरों की एक नई योजना आपके समक्ष आ सकती है। अपने परिवार से भी खुशी, सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जो आपके उत्साह को दोगुना करेगा। जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मतभेद के हल होने की संभावना है, जिससे घर का वातावरण शांत और मधुर बनेगा। धनु - आज का दिन आपके लिए कुछ सावधानियाँ आवश्यक कर सकता है। संभव है कि आप किसी षड्यंत्र का शिकार बनने की आशंका महसूस करें और व्यावसायिक क्षेत्र में नुकसान उठाने की स्थिति बन जाए। यदि आप नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस समय वह उचित नहीं दिख रहा है। पारिवारिक वातावरण में संपत्ति को लेकर तनाव या वाद-विवाद की संभावना बढ़ सकती है