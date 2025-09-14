मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 14 September 2025: इस राशि की चमकेगी किस्मत, धन की होगी वर्षा, पढ़ें राशिफल

    14 सितंबर 2025 का दिन राशियों के लिए मिश्रित परिणाम देगा। मेष, वृषभ और सिंह को करियर-व्यापार में लाभ मिलेगा, जबकि मिथुन, कर्क और कुंभ को तनाव और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। धनु और मकर परिवार में शुभ क्षणों का अनुभव करेंगे। संयम और सावधानी जरूरी रहेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 07:33:19 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 07:33:19 AM (IST)
    1. मेष, वृषभ, सिंह को करियर-व्यापार में लाभ के योग।
    2. मिथुन, कर्क, कुंभ को तनाव और स्वास्थ्य पर ध्यान।
    3. धनु, मकर परिवारिक जीवन में सुख और आनंद।

    धर्म डेस्क। आज 14 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कुछ राशि वालों के लिए यह नए अवसर, लाभ और मान-सम्मान का समय होगा, वहीं कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

    मेष, वृषभ और सिंह राशि के जातकों को करियर और व्यापार में सकारात्मक संकेत मिलेंगे, जबकि मिथुन, कर्क और कुंभ राशि वालों को वाद-विवाद और स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता बरतनी होगी। मकर और धनु राशि वाले परिवार में सुखद क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन धैर्य, संयम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है।

    मेष - आज का दिन सामान्य रहेगा, ऐसा संभावना है। अगर बाहर जाना पड़े, तो आवश्यक कार्यों के लिए निकलना संभव है। कार्यस्थल पर नया काम शुरू करने का अवसर भी आ सकता है, जो आपके प्रोफेशनल परिप्रेक्ष्य को उजागर करेगा। व्यापारिक क्षेत्र में लाभ की संभावना बनी रहेगी, और आर्थिक स्थिति मजबूत बने रहने की उम्मीद है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनने की भी संभावना है।

    वृषभ - आज के दिन आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो एक उपयुक्त अवसर हो सकता है। साझेदारी से व्यापार के क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे और लाभ की संभावना भी बढ़ जाएगी। प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि सम्भव है, जो आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। वहीं कुछ विशेष काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, जिससे आपकी दिनचर्या में बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता भी बढ़ सकती है

    मिथुन - आज आप किसी विपत्ति में फसने की स्थिति से गुजर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको वाद-विवाद से बचना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि तनाव बढ़ न जाए। व्यापार के क्षेत्र में जल्दबाज़ी में नया काम शुरू करने से बचें; आर्थिक जोखिम उठाने से भी बचना समझदारी होगी। इस समय परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संवाद में सावधानी रखें और सबकी सोच को सम्मान दें।

    कर्क - आज अपने स्वास्थ्य का खास खयाल रखें, भोजन-आहार पर संयम बनाकर रखें और अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें। पैतृक संपत्ति के कारण परिवार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उभर सकती है। अगर आप नया काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो उसे सोच-समझकर करें। किसी व्यक्त पर अत्यधिक निर्भर या भरोसा करने से नुकसान भी हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें

    सिंह - आज आपका रुका हुआ पुराना कार्य पूरा होने के साथ मन प्रसन्न और संतुष्ट होगा। कार्यस्थल पर सहयोग और सहयोगी मिलेंगे, जिससे आपका काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे लोग पदोन्नति के संकेत देखेंगे; यह अवसर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। घर-परिवार से सुखद सहयोग मिलेगा

    कन्या - आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। व्यापार-व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं जिससे लाभ के योग बनेंगे। किसी बड़े साझेदारी/पार्टनरशिप में आप भागीदारी कर सकते हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और घर के सदस्यों की ओर से मांगलिक गतिविधियाँ भी हो सकती हैं।

    तुला - आज का दिन आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने के लिए खास है। अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक बाहर जा कर खाने-पीने से बचें। किसी को भी बड़ी रकम उधार न दें। व्यवसाय के क्षेत्र में पुराने किसी सहयोगी या पार्टनर के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए संयम बनाकर सतर्क रहें

    वृश्चिक - आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य में हल्की-सी गिरावट का अनुभव कर सकते हैं। काम की अधिकता के कारण तनाव और शारीरिक थकान बनी रहेगी। किसी कारण से आपको लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से आज किसी अपने के साथ तनाव या विवाद भी संभव है, जिससे परिवार में मतभेद उभर सकते हैं। संतुलन बनाए रखना जरूरी है

    धनु - आपके मन में सौभाग्य और प्रसन्नता का वास रहेगा, घर-परिवार में मंगल कार्यों के आयोजन की संभावना बन सकती है। आध्यात्मिक दिशा अधिक प्रबल होगी, स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार-चढ़ाव दिख सकता है, पर कुल मिलाकर निरोग रहने की संभावना बनी रहेगी। व्यापार के क्षेत्र में नया अवसर या नया कार्य शुरू होने की आईडिया मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। साथ ही कुछ लोग नया वाहन, मकान या अन्य महत्त्वपूर्ण खरीदारी का विचार भी कर सकते हैं।

    कर - आज आप कहीं बाहर घूमने का अवसर मिल सकता हैं, जिससे स्वास्थ्य में आज आपको राहत महसूस होगी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और स्नेह का वातावरण बना रहेगा, और आप अपने परिवार के साथ मिलकर आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी नया अवसर सामने आ सकता है और आपको नया क्षेत्र या नया मौका मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसी अपरिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है।

    कुंभ - आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे मस्तिष्क में असंतोष बना रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है, और वाद-विवाद से बचना ही बेहतर रहेगा ताकि सम्मान-मान्य होने का अवसर मिले। व्यापार के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और कार्यों में बाधाओं का आना संभव है। फिलहाल शांति बनाए रखें, बहस से दूर रहें, और अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा अधिक ध्यान दें

    मीन - आज आप थोड़ा सतर्क होकर चल रहे हैं। वाहन और अन्य चीज़ों के उपयोग में सावधानी बरतना ज़रूरी है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। किसी भी वाद-विवाद से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि परिवार और समाज के भीतर किसी खास व्यक्ति के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। घर में मांगलिक कार्यक्रम के योग बन रहे हैं

