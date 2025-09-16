Aaj ka Rashifal 16 September 2025: मंगलवार के दिन मिथुन राशि वाले पाएंगे सफलता, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। मंगलवार का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। कुछ जातकों को नौकरी, व्यापार और मान-सम्मान में नए अवसर मिलेंगे, तो कुछ को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं आर्थिक लाभ के संकेत हैं, तो कहीं हानि और धोखाधड़ी की आशंका भी बनी हुई है। कुल मिलाकर, दिन शुभ और अशुभ घटनाओं का मिश्रण रहेगा।

मेष - आज आपके स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता बनी रह सकती है, वहीं कुछ योजनाओं के मुताबिक बाहर जाने की तैयारी भी आपको करनी पड़ सकती है। आज के दिन व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, जिससे व्यावसायिक गतिविधियाँ कुछ असमंजसपूर्ण हो सकती हैं। घरेलू वातावरण में भी किसी विषय को लेकर मतभेद उभरने की आशंका है, जिससे मन थोड़ा अशांत रह सकता है।

वृषभ - आज आपका मन खुशी और उत्साह से ओतप्रोत रहेगा। आप किसी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, और आपके परिचितों में से किसी एक से आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर उभरेंगे, जिससे स्थिति मजबूत बनेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। मिथुन - आज का दिन बेहद शुभ रहेगा, आप आत्म-आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रहेंगे और मन भी खुशहाल रहेगा. जो भी योजना बनाएं, उनके पूरे होने की संभावना अधिक होगी. धार्मिक यात्रा या तीर्थाटन जैसी गतिविधियों के लिए आजका दिन उपयुक्त हो सकता है, खासकर परिवार के साथ मिलकर. व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ के संकेत बनेंगे।

कर्क - आप किसी खास काम के लिए बाहर जाना चाहें या यात्रा आदि करना पड़े, तो वाहन चलाते समय सावधानी बिल्कुल न छोड़े। बिना सावधानी के दुर्घटना हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकता है और किसी प्रियजन के दुखद समाचार भी मिल सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में किसी पार्टनर से धोखा मिल सकता है, और कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव आपके हित में नहीं रहेगा। सिंह - आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। अगर आप नौकरी की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपको सफलता मिलने के संकेत दिख रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आज कोई नया अवसर सामने आ सकता है और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है या आपको ऑफर मिल सकता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कन्या - आज का दिन आपके लिए साधारण सा रहेगा। आप किसी खास काम के लिए बाहर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, इसलिए वाहन आदि का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें। आज व्यापार-व्यवसाय में अधिक बड़ा निवेश करने से परहेज करें। आर्थिक स्थिति में हल्की गिरावट होने की आशंका बनी हुई है। परिवार के किसी सदस्य के बारे में दुखद खबर मिल सकती है, जिससे मन थोड़ा बेचैन्न होगा। आज वाणी में संयम बनाए रखें और किसी भी वार-विवाद से दूर रहें। तुला - आज आप व्यर्थ के विवादों में उलझ सकते हैं और मन अशांत रहेगा। विरोधियों के किसी षड्यंत्र का शिकार बनने की संभावना भी बनती है; इसलिए उनसे सावधान रहें। परिवार के भीतर कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका है। व्यापार-व्यवसाय में आज आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है और आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर भाई-भतीजों के साथ मतभेद उभर सकते हैं।

वृश्चिक - आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं; स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की आशंका है, इसलिए हर छोटी-बड़ी बात पर खास तरह का ध्यान रखें। खान-पान पर संयम बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है। आज व्यावसायिक क्षेत्र में नुकसान का अनुभव भी हो सकता है, इसलिए वित्तीय गतिविधियों में संभलकर कदम रखें। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव करने से बचना ही आपके लिए सही रहेगा धनु - आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संकेत दे सकता है और कुछ लोगों के लिए अचानक अस्वस्थ महसूस हो सकता है. साथ ही, आप षड्‍यंत्र के शिकार बनने जैसे भयावह विचार भी सोच सकते हैं. व्यापार के क्षेत्र में नुकसान उठाने के संकेत बनते हैं, इसलिए यह समय किसी बड़े जोखिमपूर्ण कदम उठाने के लिए उपयुक्त नहीं है मकर - आपको आज किसी करीबी के बारे में दुःखद समाचार मिल सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और लंबी या दूर की यात्राओं से बचने की कोशिश करें। व्यवसायिक क्षेत्र में आज बड़ा जोखिम उठाने से बचें। किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में बदलाव आज आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। परिवार में कुछ सदस्य आपके विरुद्ध हो सकते हैं और मान-सम्मान में कमी अनुभव करेंगे।