    Aaj Ka Rashifal 19 August 2025: इन जातकों को मिलेगी नौकरी, होगा धन लाभ; पढ़ें राशिफल

    19 अगस्त 2025 का राशिफल मिश्रित परिणाम दिखा रहा है। कुछ राशियों को सफलता और लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को चुनौतियों और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ के लिए दिन शुभ रहेगा, जबकि मेष, मिथुन, धनु और मीन को सतर्क रहने की सलाह है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 07:04:19 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 07:04:19 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ को लाभ मिलेगा।
    2. मेष, मिथुन, धनु, मीन राशि वालों को सतर्क रहना।
    3. सिंह और तुला के लिए दिन सामान्य लेकिन अवसरपूर्ण।

    धर्म डेस्क, इंदौर। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरे संकेत दे रही है। कहीं खुशियों की सौगात है, तो कहीं अनचाहे तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, आज 19 अगस्त 2025 का दिन बारह राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है।

    मेष

    आज का दिन मेष राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार में किसी आकस्मिक घटना या दुखद समाचार की संभावना है। व्यावसायिक क्षेत्र में हानि के संकेत दिख रहे हैं, ऐसे में निवेश या नए सौदे में सावधानी बरतना जरूरी है। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें और बिना वजह यात्रा से बचें। दिनभर संयम और सतर्कता से काम करना ही सही रहेगा।

    वृषभ

    वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। दिन की शुरुआत किसी नए कार्य से हो सकती है, जिससे सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार और कारोबार में लाभ मिलेगा और मित्रों व रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ बाहर घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, जिससे आप तनाव मुक्त और खुश रहेंगे। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए भविष्य में नए अवसर लेकर आएगी।

    मिथुन

    मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। यात्रा के योग तो हैं, लेकिन वाहन चलाते समय सतर्क रहना जरूरी है। मन कभी-कभी ऊब या बेचैनी से घिर सकता है, वहीं परिचितों के साथ वाद-विवाद भी हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में नुकसान की संभावना है, खासकर यदि आप बड़ी रकम निवेश करना चाह रहे हैं। ऐसे में सोच-समझकर ही कदम उठाएं। परिवार का सहयोग मुश्किल समय में आपके लिए सहारा साबित होगा।

    कर्क

    कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है। धार्मिक यात्रा या किसी मंगल अवसर पर जाने का योग है, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। व्यापार में नई साझेदारी या बड़ी डील का अवसर मिलेगा। परिवार में सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

    सिंह

    सिंह राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग हैं, जो आगे चलकर व्यवसायिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आज कोई नया बड़ा कार्य आरंभ कर सकते हैं और सहयोगी भी इसमें आपका पूरा साथ देंगे। परिवार में खुशखबरियों का आगमन संभव है और घर में उल्लास का माहौल रहेगा। कुछ लोग नया मकान खरीदने का विचार भी कर सकते हैं।

    कन्या

    कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार में लाभ की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए अपनी देखभाल करें। परिवार के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप उनके लिए कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, जिसका असर लंबे समय तक दिखाई देगा।

    तुला

    तुला राशि वालों को आज स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। लंबे सफर पर जाने का योग बन रहा है, लेकिन ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। विरोधियों के सामने किसी मामले में झुकना पड़ सकता है। व्यापार में लाभ के योग हैं और नया काम शुरू करने का अवसर मिलेगा। परिवार से सहयोग मिलने से आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।

    वृश्चिक

    वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन शुभ रहेगा। लंबे समय से अटके हुए काम आज किसी खास व्यक्ति के सहयोग से पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न होगा। व्यापारिक क्षेत्र में आर्थिक लाभ के योग हैं और नई योजना बनाने का अवसर मिलेगा। परिवार का सहयोग आपको मजबूती देगा और आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे।

    धनु

    धनु राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है और किसी षड्यंत्र का शिकार बनने की आशंका है। व्यापार में नुकसान संभव है और नया कार्य शुरू करने का यह समय ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में संपत्ति विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण होगा। मान-सम्मान की कमी का अनुभव हो सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

    मकर

    मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली रहेगा। नया वाहन खरीदने का योग है और स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। व्यापार में सहयोगियों का सहयोग मिलने से बड़े काम भी आसानी से पूरे होंगे। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। परिवार का माहौल शानदार रहेगा और कहीं बाहर घूमने-फिरने की योजना बन सकती है।

    कुंभ

    कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा। आपके सोचे हुए कार्य सफल होंगे और कारोबारी क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। रुके हुए कार्य फिर से शुरू होंगे और नई साझेदारी बनने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में नया अवसर मिलेगा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा।

    मीन

    मीन राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। किसी मित्र से पैसे को लेकर विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट और नौकरी-धंधे में नुकसान की आशंका है। बड़े अवसर हाथ से निकल सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। एकाग्रता बनाए रखें और सोच-समझकर कदम उठाएं, ताकि तनाव से बचा जा सके।

