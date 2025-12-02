मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 2 December 2025: सिंह, वृषभ और वृश्चिक के लिए शुभ रहेगा दिन, पढ़ें अपनी राशि का हाल

    आज कुछ राशियों के लिए संघर्ष तो कुछ के लिए उन्नति का दिन है। व्यापार और निवेश में सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ सकती है। पारिवारिक मामलों में संयम से काम लें। शुभ समाचार और लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। यात्रा एवं पार्टनरशिप सोच-समझकर करें।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 07:07:46 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 07:07:46 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 2 December 2025: सिंह, वृषभ और वृश्चिक के लिए शुभ रहेगा दिन, पढ़ें अपनी राशि का हाल
    Today Horoscope : आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. व्यापार-निवेश में सावधानी, जोखिम कम लें।
    2. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव, देखभाल जरूरी।
    3. शुभ अवसर और आर्थिक लाभ के संकेत।

    धर्म डेस्क। Today Horoscope 2 December 2025: आज का दिन राशियों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। कुछ जातकों को व्यापार और करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, तो कई लोगों को स्वास्थ्य व पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति बताती है कि आर्थिक स्थिति, साझेदारी, दांपत्य जीवन और स्वास्थ्य को लेकर कई संकेत महत्वपूर्ण हैं।

    जहां सिंह, वृश्चिक और वृषभ राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा, वहीं मेष, कर्क, तुला और मीन राशि वालों को सावधानी से कदम बढ़ाने चाहिए। निवेश, यात्रा और रिश्तों को लेकर सोच-समझकर निर्णय लेने से आज सफलता मिल सकती है। ज्यादातर राशियों को वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह है।


    मेष - आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर मन चिंतित रहेगा। व्यापार में हानि की आशंका है, इसलिए पार्टनरशिप में सतर्क रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी दुखद सूचना की संभावना है।

    वृषभ - आज नया कार्य शुरू करने के लिए समय अच्छा है। व्यापार में लाभ मिलेगा और किसी बड़ी पार्टनरशिप का अवसर प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार या लाभ मिलने की संभावना है।

    मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। परिवार में किसी के व्यवहार से मन उदास रह सकता है। व्यापार में बदलाव सोच-समझकर करें, अन्यथा नुकसान संभव है। किसी अपने की तबीयत बिगड़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

    कर्क - किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु यात्रा हो सकती है, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं। स्वास्थ्य में गिरावट संभावित। किसी दुखद समाचार के मिलने की संभावना है। व्यापार में पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इसलिए बदलाव आज न करें।

    सिंह - दिन अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न होगा। धार्मिक यात्रा का योग है। घर में शुभ कार्य के संकेत हैं। व्यापार में आर्थिक सुधार होगा और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लाभ देगा। शेयर बाजार में निवेश लाभकारी हो सकता है।

    कन्या - किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलकर आपको नया मार्गदर्शन मिल सकता है। स्वास्थ्य के कारण आर्थिक खर्च बढ़ सकता है। व्यापार में बड़े परिवर्तन से बचें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव। वाहन सावधानी से उपयोग करें।

    तुला - विशेष कार्य हेतु बाहर जाना पड़ सकता है। किसी अपने से दुखद समाचार मिलने की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाएं। व्यापार में नुकसान संभव है। पार्टनर सहयोग न भी करे, पर परिवार आपका साथ देगा। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा।

    वृश्चिक - दिन शुभ रहेगा। अधूरे कार्य आज किसी विशेष व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। व्यापार में लाभ और नई योजनाओं का निर्माण होगा। घर–परिवार से सहयोग मिलेगा। पत्नी से चल रहे मतभेद समाप्त होंगे।

    धनु - नया कार्य या पार्टनरशिप करने से पहले पूर्ण जानकारी अवश्य लें, अन्यथा नुकसान संभव है। आज उधार देना हानिकारक रहेगा। दांपत्य में मतभेद हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है।

    मकर - स्वास्थ्य में परेशानी, खासकर बी पी आदि की समस्या हो सकती है। माता–पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्थान परिवर्तन संभव। समाज में सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल। व्यापार सामान्य रहेगा।

    कुंभ - किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर पर संदेह न करें, इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। दूसरों की राय पर भरोसा न करें। अपने साथी से प्रेमपूर्वक बात करें, तभी संबंध मधुर रहेंगे।

    मीन - जिस कार्य में प्रयासरत हैं, वह कार्य बिगड़ सकता है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। व्यापार में गिरावट महसूस होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद संभव हैं। सोच-समझकर निर्णय लें।

