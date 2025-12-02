Aaj Ka Rashifal 2 December 2025: सिंह, वृषभ और वृश्चिक के लिए शुभ रहेगा दिन, पढ़ें अपनी राशि का हाल

धर्म डेस्क। Today Horoscope 2 December 2025: आज का दिन राशियों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। कुछ जातकों को व्यापार और करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, तो कई लोगों को स्वास्थ्य व पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति बताती है कि आर्थिक स्थिति, साझेदारी, दांपत्य जीवन और स्वास्थ्य को लेकर कई संकेत महत्वपूर्ण हैं।

जहां सिंह, वृश्चिक और वृषभ राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा, वहीं मेष, कर्क, तुला और मीन राशि वालों को सावधानी से कदम बढ़ाने चाहिए। निवेश, यात्रा और रिश्तों को लेकर सोच-समझकर निर्णय लेने से आज सफलता मिल सकती है। ज्यादातर राशियों को वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह है।

मेष - आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर मन चिंतित रहेगा। व्यापार में हानि की आशंका है, इसलिए पार्टनरशिप में सतर्क रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी दुखद सूचना की संभावना है। वृषभ - आज नया कार्य शुरू करने के लिए समय अच्छा है। व्यापार में लाभ मिलेगा और किसी बड़ी पार्टनरशिप का अवसर प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार या लाभ मिलने की संभावना है।

मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। परिवार में किसी के व्यवहार से मन उदास रह सकता है। व्यापार में बदलाव सोच-समझकर करें, अन्यथा नुकसान संभव है। किसी अपने की तबीयत बिगड़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। कर्क - किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु यात्रा हो सकती है, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं। स्वास्थ्य में गिरावट संभावित। किसी दुखद समाचार के मिलने की संभावना है। व्यापार में पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इसलिए बदलाव आज न करें। सिंह - दिन अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न होगा। धार्मिक यात्रा का योग है। घर में शुभ कार्य के संकेत हैं। व्यापार में आर्थिक सुधार होगा और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लाभ देगा। शेयर बाजार में निवेश लाभकारी हो सकता है। कन्या - किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलकर आपको नया मार्गदर्शन मिल सकता है। स्वास्थ्य के कारण आर्थिक खर्च बढ़ सकता है। व्यापार में बड़े परिवर्तन से बचें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव। वाहन सावधानी से उपयोग करें। तुला - विशेष कार्य हेतु बाहर जाना पड़ सकता है। किसी अपने से दुखद समाचार मिलने की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाएं। व्यापार में नुकसान संभव है। पार्टनर सहयोग न भी करे, पर परिवार आपका साथ देगा। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा।