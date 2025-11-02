मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 2 November 2025: कर्क व सिंह को होगा आर्थिक लाभ, दोस्तों का मिलेगा साथ, पढ़िए दैनिक राशिफल

    आज का दिन ज्यादातर राशियों के लिए सकारात्मक रहेगा। कुछ को करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, तो कुछ को स्वास्थ्य या रिश्तों में सावधानी रखनी होगी। ग्रहों की स्थिति आज नए अवसरों और पारिवारिक सुख का संकेत दे रही है, बस भावनात्मक निर्णयों से बचें।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 07:06:06 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 07:06:06 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा।

    HighLights

    1. मेष को नौकरी में सफलता और पारिवारिक खुशियां मिलेंगी।
    2. वृषभ व मिथुन को कार्यस्थल व स्वास्थ्य में सावधानी रखें।
    3. कर्क व सिंह को आर्थिक लाभ और सहयोग मिलेगा।

    धर्म डेस्क। आज 2 नवंबर 2025, रविवार का दिन राशियों के लिए कई तरह के संकेत लेकर आया है। जहां कुछ जातकों के लिए यह दिन तरक्की, खुशियों और सफलता से भरा रहेगा, वहीं कुछ राशियों को आज सावधानी बरतने की जरूरत है।

    ग्रहों की चाल आज कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों पर विशेष प्रभाव डालेगी। कुछ लोगों को आज परिवार से खुशखबरी मिल सकती है, तो कुछ को स्वास्थ्य और कार्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जानिए आज का विस्तृत राशिफल, जिससे आप अपने दिन को और बेहतर ढंग से प्लान कर सकें।


    मेष - आज का दिन आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आज सफलता मिलने के संकेत मिलेंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, और परिवार में खुशियों की रौनक बढ़ेगी। संभव है कि परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने की भी खबर आए। आज आपसी मतभेद भूलकर परिवार में एक बेहद खुशनुमा माहौल का अनुभव करेंगे।

    वृषभ - आज का दिन आपको अपने कार्यस्थल में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथी सहयोगी या पार्टनर के बारे में कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो विश्वासघात से जुड़े हों, जो आपको व्यथित कर सकते हैं। व्यवसाय में भी बड़ा नुकसान उठाने की संभावना बन सकती है, स्वास्थ्य के कारणों से भी मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है

    मिथुन - यह समय कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आपको तनाव और अशांत भावनाओं से जूझने का हो सकता है। इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी जन्म ले सकती हैं, और आपके परिवार में कुछ स्वास्थ्य-संबंधी चिंता उभर सकती है। मौसमी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, जिससे आप और आपका परिवार असुविधा महसूस करेंगे। साथ ही व्यापार/कामकाज में भी फिलहाल अस्थिरता का दौर चल रहा है

    कर्क - आज आपका दिन खुशहाल रहेगा और स्वास्थ्य के लिहाज से भी आप बेहतर महसूस करेंगे। आज परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने का मौका मिलेगा और आप आनंदित होंगे। व्यापार या कारोबार में ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में लाभ के संकेत बनेंगे। घर-परिवार में लंबे समय से चले आ रहे विवाद दूर हो सकते हैं

    सिंह - आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आज सफलता आपके कदम चूम सकती है। व्यवसाय या अपना कोई नया कार्य शुरू करने की दिशा में भी आज आप उम्मीद के मुताबिक कदम बढ़ा पाएंगे और आपको शुभ संकेत मिलेंगे। आज किसी खास व्यक्ति से मिलना संभव है, जो आपकी दिशा बदलने में मददगार साबित हो सकता है। घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलने की संभावना है

    कन्या - आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान और सुखद रहने वाला है। सुबह के समय आपको शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है, जो आपके दिन के मूड को सकारात्मक बना देगा। आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे आप परिवार और समाज में अधिक मान पाएंगे। अचानक धन लाभ हो सकता है, और दिया हुआ कर्ज आज ब्याज समेत लौट सकता है।

    तुला - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। काम के बढ़े हुए बोझ के कारण शरीर में कमजोरी और मानसिक तनाव बना रहेगा। किसी नजदीकी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बिगड़ने के संकेत भी दिख सकते हैं। अगर आप आज नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बेहतर है इसे टाल दें, ताकि परेशानियों से बचा जा सके। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज सफलता मिलना मुश्किल है।

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने का एक शानदार अवसर लेकर आ सकता है. आप अपने प्यारे परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने का प्लान बना सकेंगे, जिससे घर में खुशियों भरा माहौल बना रहेगा. साथ ही आज किसी बड़े अवसर या अच्छी न्यूज़ के सुनने के संकेत भी दिख रहे हैं, जिससे आपकी उत्साह में बढ़ोतरी होगी. यदि आप किसी जिम्मेदारी या पेशेवर अवसर की बात करें, तो उसमें सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना है

    धनु - यह समय अभी बड़ा काम शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं है; अगर आपने अब ऐसा कोई निर्णय लिया, तो हानि उठानी पड़ सकती है। खासकर कर्ज से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे वित्तीय समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रतिकूल संकेत सामने आ सकते हैं, और परिवार में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर व्यापार में सहयोगी लोगों के साथ दूरी होता है, तो वित्तीय नुकसान संभव है।

    मकर - आज आप कुछ बातों को लेकर मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। किसी भी कार्य के पूर्ण होने के लिए आप अत्यधिक परिश्रम करेंगे, परंतु सफलता आज आपको मिलना थोड़ा कठिन होगा। व्यवसाय या व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना है, और नए वित्तीय स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच वाद-विवाद से दूर रहने की कोशिश करें। बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें

    कुंभ - यह समय है जब आप अपनी जीवनसाथी और बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकेंगे, बहुत दिनों बाद परिवार के साथ बिताए ये पल आपके लिए आनंददायक होंगे। इससे परिवार के बीच चल रहे विवादों में ठहराव आएगा और आपसी समझ बढ़ेगी। वहीं कार्यस्थल पर भी सहयोग और रोके-टोक जैसी अड़चनों में सुधार होकर साथ काम करने का माहौल बनेगा। आर्थिक स्थिति में भी लाभ दिखना शुरू होगा

    मीन - आज आप एक धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, और इस मौके पर मित्रों व परिवार के सहयोग से आप अपने कार्यक्षेत्र में भी अच्छी सहायता पाएंगे. यात्रा के दौरान अपने सामान और धन की सुरक्षा रखें ताकि अनहोनी से बचा जा सके. व्यावसायिक मामलों में लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता भी हो सकती है. साथ ही पारिवारिक जीवन में सहधर्मिणी के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं

