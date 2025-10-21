Aaj Ka Rashifal 21 October 2025: सिंह और कर्क राशि के लिए शानदार रहेगा दिन, जानें बाकी राशियों का हाल

धर्म डेस्क। आज का दिन बारह राशियों के लिए नए अवसरों और कुछ चुनौतियों से भरा रहेगा। कई राशियों को करियर में परिवर्तन और प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है। खासकर वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि वालों को निवेश और निर्णय लेने से पहले सोच-विचार करना चाहिए। वहीं सिंह, कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए दिन लाभदायक रहेगा और रुके कार्य पूरे होने के योग हैं। आज का दिन संयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का है।

मेष - आज के दिन कार्यस्थल पर नए कार्य की योजना बनाना लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं। पार्टनरशिप में काम करते समय सावधानी बरतें। अपने मन की बातें दूसरों से साझा न करें। जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद समाप्त होंगे और माहौल सकारात्मक बनेगा।

वृषभ - आज जीवनसाथी के साथ कुछ बातों में सामंजस्य बनाना जरूरी होगा। परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। कार्यस्थल पर कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ सकती है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। किसी प्रियजन से जुड़ी अप्रिय घटना की संभावना है, सतर्क रहें। मिथुन - आज के दिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएँ। किसी भी व्यापारिक निवेश से पहले जांच-पड़ताल करें। आज व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। पुराने विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं, जिससे कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं।

कर्क - आज आप अपने पारिवारिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जिससे लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अधिक भागदौड़ से बचना बेहतर होगा और विश्राम लें। सिंह - आज स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ दूर होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। किसी अपने की मदद से रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। कार्यक्षेत्र में नई दिशा प्राप्त हो सकती है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। पुराने कार्यों की सफलता से हर्ष रहेगा। कन्या - आज मन की अस्थिरता के कारण निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। सोच-समझकर ही कदम उठाएँ। समय अभी अनुकूल नहीं है, बड़े निवेश से बचें। कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं और परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। तुला - आज जातक कुछ नया करने की योजना बना सकते है। भागदौड़ अधिक रहेगी, परंतु परिणाम अनुकूल मिलेंगे। अपनी योजनाएँ गुप्त रखें। पुराने मित्र के माध्यम से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत हैं।