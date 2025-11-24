मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 24 November 2025: सिंह और धनु जातकों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जमकर बरसेगा पैसा; पढ़ें राशिफल

    आज का राशिफल कई राशियों के लिए शुभ, तो कुछ के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। करियर, निवेश, पारिवारिक संबंध और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहे हैं। सिंह, धनु और कन्या राशि वालों को लाभ मिलेगा, जबकि कर्क, मकर और कुंभ राशि वालों को सावधानी की जरूरत है।

    धर्म डेस्क। आज का दैनिक राशिफल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक संबंध, धन लाभ और यात्रा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संकेत प्रस्तुत करता है। ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आई है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

    जहां सिंह, धनु और कन्या राशि वालों के लिए दिन लाभदायक और उत्साहवर्धक रहेगा, वहीं कर्क, मकर और कुंभ राशि वालों को विवाद, स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी। व्यावसायिक मामलों, प्रॉपर्टी निवेश और नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी कई राशियों के लिए समय अनुकूल है।


    मेष - आज का दिन सुखद और शुभ फल देने वाला रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की संभावना है। परिवार में आपसी सामंजस्य बनेगा तथा जीवनसाथी व बच्चों के साथ लंबी यात्रा के योग हैं। व्यापार में आर्थिक उन्नति होगी और प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक रहेगा।

    वृषभ - आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी विशेष कार्य के लिए आपका चयन हो सकता है तथा कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यर्थ विवादों से दूर रहना बेहतर होगा। निवेश लाभदायक रहेगा परंतु जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं।

    मिथुन - आज आप व्यर्थ के कार्यों में उलझ सकते हैं जिससे समय और धन दोनों व्यय होंगे। क्रोध से बचें तथा अनावश्यक बातों को नज़रअंदाज करना लाभप्रद रहेगा। व्यापार में पार्टनरशिप सोच-समझकर ही करें। आज कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से बचें। किसी को बड़ी धनराशि उधार देना परेशानी ला सकता है। परिवार में विरोधियों की ओर से कुछ बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

    कर्क - आज का दिन अधिक अनुकूल नहीं है। विवादों से दूर रहें। प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकारियों से मतभेद संभव हैं। कार्यस्थल पर शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी परंतु मतभेद बने रह सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। यात्रा में सावधानी आवश्यक है।

    सिंह - आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। घर में किसी नए मेहमान का आगमन या मांगलिक कार्य के योग बनते दिख रहे हैं। परिवारजन धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। पार्टनरशिप में कार्य करना शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय उत्तम है।

    कन्या - आज नए कार्य की शुरुआत करना शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए सहयोगी मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा आय के नए स्रोत मिलेंगे। परिवार में भाई-भतीजे से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। किसी पुराने केस से मुक्ति मिलकर राहत मिलेगी। जीवनसाथी और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

    तुला - आज कुछ समस्याओं के चलते मन चिंतित रह सकता है। कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। मौसम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। परिवार में स्थिति अनुकूल रहेगी, परंतु पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बाधाएँ संभव हैं।

    वृश्चिक - आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से रिश्ते मधुर रखने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम रखें। नए कार्य की योजना किसी से साझा न करें। परिवार के आंतरिक मामलों को सुलझाने में सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी से दूर रहें।

    धनु - आज का दिन शुभ रहेगा। नए कार्य की शुरुआत में सफलता मिलेगी। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा तथा नया वाहन खरीदने के योग हैं।

    मकर - आज दिन व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा। किसी विवाद में फंस सकते हैं। विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी। व्यापार में हानि संभव है। नौकरी में सहयोगियों से मतभेद बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े की स्थिति बन सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं।

    कुंभ - आज का दिन कठिनाइयों से भरा रह सकता है। व्यापार में बड़ा नुकसान संभव है, अतः निवेश न करें। विरोधी सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं। वाणी में संयम रखना आवश्यक होगा।

    मीन - आज मित्रों या साथियों के साथ धार्मिक यात्रा के योग हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। खान-पान में लापरवाही से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। व्यापार में नए कार्य की योजना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से मनमुटाव हो सकता है।

