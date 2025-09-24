Aaj Ka Rashifal 24 September 2025: इन राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, मां चंद्रघंटा का मिलेगा आशीर्वाद

धर्म डेस्क। 24 सितंबर 2025 का राशिफल जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर नई दिशा और संकेत लेकर आया है। आज के दिन कुछ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और पारिवारिक चिंताएँ सामने आ सकती हैं, तो कुछ के लिए यह दिन नई उपलब्धियों और उत्साह से भरा रहेगा। जहां मेष और मिथुन को सावधानी बरतने की जरूरत है, वहीं सिंह और तुला के लिए यह समय बेहद शुभ और मंगलमय साबित हो सकता है। व्यापार, निवेश और साझेदारी से जुड़े मामलों में कई राशि जातकों को नए अवसर मिलेंगे। वहीं, यात्राओं और विवादों से दूरी बनाए रखना कई मामलों में लाभकारी सिद्ध होगा।

मेष - आज आपका स्वास्थ्य लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, और बाहर जाने के लिए किसी काम की योजना भी बन सकती है। आज व्यापार-व्यवसाय में उथल-पुथल जैसी स्थिति बनी रह सकती है, जिसकी वजह से मन थोड़ा अशांत और तनावग्रस्त रहने की संभावना है. परिवार के किसी विषय को लेकर वाद-विवाद की स्थिति उभर सकती है, जिससे माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है।

वृषभ - आज का दिन आपके लिए खुशी से लबरेज़ रहेगा। आप किसी नया काम शुरू कर सकते हैं और आपके परिचितों में से भी किसी का कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर सामने आएंगे और परिवार में किसी शुभ मेहमान के आ जाने की उम्मीद है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और धार्मिक यात्रा करने का भी अवसर बनेगा। मिथुन - आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमी-खामियाँ महसूस हो सकती हैं और मन कुछ घटनाओं या व्यवहारों से खिन्न रहने की स्थिति बनेगी। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी द्वारा नुकसान पहुँचाने जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधान रहें और अपने भरोसेमंद सहयोगियों से ही सलाह लें।

कर्क - आज का दिन कुछ व्यर्थ के वाद-विवादों में उलझने की संभावना लिए है। अगर आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे स्थगित रखें। आज व्यापार या व्यवसाय में जोखिम उठाने से बचना ही बेहतर है, क्योंकि नुकसान की संभावना बनी रह सकती है। अगर आपका मन किसी लम्बी यात्रा पर जाने का है, तो उसे भी अभी टाल दें. वाहन आदि के उपयोग में विशेष सावधानी बरतें। सिंह - आज का दिन बेहद शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे और स्वास्थ्य भी मजबूत बना रहेगा. अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व से मुलाकात हो, तो वहां से मिला मार्गदर्शन आपके जीवन के लिए हितकारी सिद्ध होगा. आज के दिन व्यापारिक क्षेत्रों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जिनसे आपके व्यवसाय में उन्नति होगी. परिवार की ओर से किसी मंगलमय कार्यक्रम की संभावना भी बन रही है। कन्या - आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप अपने व्यापार में एक बड़ी साझेदारी बनाने का अवसर पा सकते हैं, जो आगे चलकर आपके करियर और व्यवसाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, और यह प्रेरणा आपको हर कदम पर प्रेरित करेगी। तुला - आज का दिन आपके लिए सुखद और समृद्धि से भरा रहने वाला है। आप आज कोई नया व्यवसाय या विज़न शुरू कर सकते हैं, और आपको अपने साथ का सहयोग मिलेगा। परिवार में मंगलमय कार्यक्रमों के संकेत हैं। संभावना है कि आप नया वाहन खरीदने या मकान खरीदने का विचार करें, इससे आपके जीवन में नई उन्नति आएगी। इसके अलावा आप संभवतः किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं।

वृश्चिक - आज आपको अपने किसी करीबी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता सताएगी, क्योंकि माता-पिता का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है। व्यवसाय या कामकाज में साझेदारों का सहयोग मिल सकता है, जिससे आप कुछ बड़े कार्य आज ही शुरू कर पाएंगे। हालांकि रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा, और वाणी पर संयम बनाए रखना जरूरी होगा ताकि स्थिति और तनावपूर्ण न बने। धनु - आज के दिन आप वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। लंबे समय से किसी काम को सोच रहे थे, वह मौका आज आ ही गया है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। कोर्ट-कचहरी या न्यायालय से जुड़े किसी काम में आपको नुकसान उठाने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए साफ़-साफ़ और सूझ-बूझ के साथ कदम उठाएं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में शांत और संयमित रहते हुए अपना बचाव प्रस्तुत करें। मकर - आज के समय में आपके लिए कुछ सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं। परिवार के साथ खुशखबरी मिलने की उम्मीद है और घर में मांगलिक कार्यक्रम या मंगलमय आयोजन होने की संभावना बन सकती है। आप नया निवेश या व्यापार-व्यवसाय शुरू करने पर विचार कर सकते हैं, यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि पति या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ नाजुक संकेत भी दिख रहे हैं, इसलिए आवश्यक देखभाल और सावधानी बरतना उचित रहेगा।