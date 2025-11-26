Aaj Ka Rashifal 26 November 2025: इन जातकों को व्यापार में मिलेंगे लाभ के अवसर, पढ़ें अपनी राशि का हाल

धर्म डेस्क। आज का राशिफल आपके दिनभर की गतिविधियों, निर्णयों और मानसिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए यह दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी।

वहीं कई राशि के जातकों को नए अवसर, पदोन्नति और व्यापारिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ लोग धार्मिक यात्रा, नए कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात के कारण लाभान्वित हो सकते हैं। पारिवारिक माहौल कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण तो कुछ के लिए बेहद सुखद रहने वाला है। कुल मिलाकर दिन सावधानी और समझदारी से बिताने की सलाह दी जाती है।

मेष - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। परिवार में किसी आकस्मिक घटना या दुखद समाचार की संभावना है। व्यापार में हानि के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वृषभ - आज का दिन शुभ रहेगा। किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। व्यापार में लाभ मिलेगा। मित्रों और संबंधियों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दे सकती है। मिथुन - आज लंबी यात्रा पर जाने का योग है। वाहन के उपयोग में सतर्क रहें। किसी महत्वपूर्ण कार्य के न होने से चिंता होगी। परिचितों से वाद-विवाद बढ़ सकता है। व्यापार में घाटे की संभावना है। किसी बड़ी रकम का निवेश सोच-समझकर करें।

कर्क - आज का दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक यात्रा का योग है। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभदायक होगी। व्यापार में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। बड़ी डील या साझेदारी मिल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा और सम्मान बढ़ेगा। सिंह - आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी सिद्ध होगी। नया काम शुरू करने के अवसर मिलेंगे। सहयोगियों का समर्थन बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं। कहीं बाहर घूमने या नया मकान खरीदने का विचार बन सकता है। कन्या - आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रयास सफल होंगे और पदोन्नति के योग हैं। व्यापार में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में हल्की उतार-चढ़ाव रह सकती है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिसका असर भविष्य में दिखेगा। तुला - स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। लंबी यात्रा का योग है। किसी विशेष कारण से विरोधियों के सामने झुकना पड़ सकता है। व्यापार में लाभ मिलेगा। नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार का सहयोग पूर्ण रहेगा।

वृश्चिक - आज का दिन अच्छा रहेगा। लंबे समय से रुका काम किसी विशेष व्यक्ति की मदद से पूरा होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा। नई कार्ययोजना बनेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी से मतभेद दूर होंगे। धनु - स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी षड्यंत्र का शिकार होने का योग है। व्यापार में हानि होगी। नया काम शुरू करने का समय उचित नहीं है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। सम्मान में कमी महसूस होगी। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। मकर - आज वाहन खरीदने का योग है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापार में सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ा कार्य मिल सकता है। नौकरी वाले लोगों को पदोन्नति के योग हैं। परिवार का माहौल शानदार रहेगा, बाहर घूमने का अवसर मिल सकता है।