मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 27 August 2025: इन राशियों के करियर को होगा फायदा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

    27 अगस्त 2025 का राशिफल मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों को व्यापार, करियर और मान-सम्मान में लाभ मिलेगा, जबकि अन्य को स्वास्थ्य, पारिवारिक विवाद और वित्तीय हानि से सावधान रहने की आवश्यकता है। सफलता पाने के लिए आज धैर्य, सतर्कता और संयम सबसे बड़ा मंत्र साबित होगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 07:12:02 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 07:22:48 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 27 August 2025: इन राशियों के करियर को होगा फायदा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष-सिंह-धनु को सफलता, लाभ और मान-सम्मान मिलेगा।
    2. मिथुन-कर्क-मीन को स्वास्थ्य और यात्रा में सतर्क रहना।
    3. तुला-कुंभ को विवाद और नुकसान से बचना जरूरी होगा।

    धर्म डेस्क। 27 अगस्त 2025 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई राशियों के लिए खास साबित होने वाला है। आज का दिन कुछ लोगों के लिए उन्नति और सफलता लेकर आएगा, तो कुछ को सावधानी और संयम बरतने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं, आज के ग्रह-नक्षत्र बारहों राशियों पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं—

    मेष

    आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली साबित होगा। कारोबारी वर्ग को लाभ होगा और नए अवसर हाथ लगेंगे। परिवार में शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है या धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वे मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि परिवार और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी बड़े काम को निपटाने का अवसर मिलेगा और प्रयास सफल रहेंगे।

    वृषभ

    वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशी और संतोष से भरा रहेगा। आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं और परिचितों से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नए मौके मिलेंगे। घर-परिवार में नन्हें मेहमान के आगमन से खुशियां बढ़ सकती हैं। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी और धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे।

    मिथुन

    आज मिथुन राशि के जातकों को यात्रा करनी पड़ सकती है। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। व्यापार में आज कोई नया काम शुरू करना ठीक नहीं होगा, अन्यथा भारी हानि उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, लापरवाही परेशानी ला सकती है।

    कर्क

    कर्क राशि वालों के लिए यह दिन व्यर्थ के वाद-विवाद से बचने का संदेश देता है। किसी नए कार्य की शुरुआत टालना बेहतर होगा। व्यापार में जोखिम भरे निर्णय न लें। लंबी यात्रा से भी बचें और वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। योजनाओं को अभी स्थगित कर भविष्य में सही समय पर आगे बढ़ाना फायदेमंद रहेगा।

    सिंह

    सिंह राशि वालों के लिए यह दिन सफलता से भरा रहेगा। व्यापार और पेशे में लाभ के संकेत मिलेंगे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। विरोधियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। अदालत या कानूनी मामलों में पक्ष आपके ही हक में रहेगा। विजय और प्रगति के योग बन रहे हैं।

    कन्या

    कन्या राशि के जातकों के लिए यह दिन बेहद खास रहेगा। बिजनेस में बड़ी पार्टनरशिप की संभावना है, जो भविष्य को नई दिशा देगी। मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार और समाज में मान-सम्मान मिलेगा। हालांकि वाणी पर संयम बरतना जरूरी है। सोच-समझकर बोलें ताकि रिश्ते और निर्णय दोनों सुरक्षित रहें।

    तुला

    तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। प्रशासनिक मामलों में उलझ सकते हैं और पुराने मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है। व्यावसायिक क्षेत्र में नुकसान के संकेत हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। किसी भी निवेश या बड़े निर्णय से पहले दोबारा सोचें।

    वृश्चिक

    वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तताओं के बावजूद लाभकारी रहेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और समाधान मिलेंगे। हालांकि मित्रों से धोखा मिलने की आशंका भी है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें। व्यापार में बड़े लेन-देन करने से पहले हर बिंदु स्पष्ट कर लें। यात्राओं में भी सावधानी रखें ताकि योजनाएं सफल हों।

    धनु

    धनु राशि वालों के लिए यह दिन सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का अनुभव होगा। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। न्यायालय से जुड़े मामलों में विजय की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति का योग है, जिससे करियर में नए अवसर खुलेंगे।

    मकर

    मकर राशि के जातकों को व्यापार में लाभ और आर्थिक मजबूती का अनुभव होगा। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बन सकती है। सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक उपलब्धियों में वाहन या मकान खरीदने का सपना साकार हो सकता है।

    कुंभ

    कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। खान-पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार में सम्मान बना रहेगा, लेकिन पड़ोसियों से मतभेद हो सकते हैं। व्यापार में हानि की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों का अपने अधिकारियों से विवाद हो सकता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें।

    मीन

    मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। किसी प्रियजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गुस्से पर काबू न रखा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम से हाथ धोना पड़ सकता है। परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, जिससे मन अशांत रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.