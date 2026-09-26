Aaj Ka Rashifal: तुला-धनु-मीन के लिए नौकरी में तरक्की के योग, मेष-सिंह को प्रमोशन तो वृषभ और मिथुन संभल कर करें काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज का दिन कई राशियों के लिए बेहद शुभ और शानदार रहने वाला है, तो कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। ग्रहों की चाल के अनुसार आज कुछ लोगों के रुके हुए काम पूरे होंगे, तो कुछ को विवादों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार, नौकरी, परिवार और स्वास्थ्य को लेकर सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल यहां पढ़ें।

मेष राशि - शानदार दिन, रुके हुए काम होंगे पूरे मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, वो आज पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य में लाभ महसूस होगा। अगर आप बीमार चल रहे थे तो आज सेहत में सुधार होगा। परिवार जनों के साथ आज कहीं घूमने जा सकते हैं।

आज आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जमीन, मकान या वाहन से जुड़ा बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। वृषभ राशि - समस्याओं से भरा दिन, थकान महसूस होगी वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन समस्याओं से भरा रहेगा। आज आप शारीरिक थकान महसूस करेंगे। काम का बोझ ज्यादा रहने से शरीर में कमजोरी लग सकती है। कार्य क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी काम बनेगा तो कभी बिगड़ेगा। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। निवेश करने से बचें। पारिवारिक लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। हालांकि आज नौकरी के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। ऑफिस में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मिथुन राशि - नए काम की शुरुआत, धार्मिक कार्य में शामिल होंगे मिथुन राशि वाले आज किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने पुराने कार्यक्षेत्र को आजाद छोड़ सकते हैं। यानी पुरानी नौकरी या बिजनेस छोड़कर कुछ नया शुरू करने का मन बनेगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। न ज्यादा लाभ न हानि। पारिवारिक संबंध सामान्य रहेंगे। आज किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा। पूजा-पाठ या कथा में जा सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में विवाद की स्थिति रहेगी। सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है। आज शत्रु पक्ष पराजित होगा। विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।

कर्क राशि - विवादों से भरा दिन, विरोध का सामना कर्क राशि के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा। आज पारिवारिक माहौल आपके विपरीत जा सकता है। घर में आपकी बात को कम सुना जाएगा। कार्य क्षेत्र में शत्रु पक्ष हावी होंगे। आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। आज आपका किसी कार्य को लेकर बड़ा विरोध हो सकता है। लोग आपके फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा। नौकरी के क्षेत्र में मतभेद रहेंगे। बॉस या साथियों से अनबन हो सकती है, इसलिए सोच-समझकर बोलें। सिंह राशि - अच्छा दिन, लंबी यात्रा और प्रमोशन के योग सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज लंबी यात्रा के योग हैं। परिवार या काम के सिलसिले में दूर जा सकते हैं। परिवार के साथ आज माहौल बहुत अच्छा रहेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य के योग परिवार में बन सकते हैं। शादी या सगाई की बात चल सकती है। नौकरी के क्षेत्र में आपको पदोन्नति मिल सकती है। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खबर मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बनेंगे। बड़ी डील फाइनल हो सकती है। कन्या राशि - चिंता बनी रहेगी, प्रॉपर्टी विवाद में उलझ सकते हैं कन्या राशि वाले आज किसी कार्य को लेकर चिंतित नजर आएंगे। मन में किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी। कार्यक्षेत्र में विरोध का सामना करना होगा। आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश होगी। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। पार्टनरशिप में थोड़ी सावधानी रखें। आज प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में आप उलझ सकते हैं। जमीन-जायदाद का मामला कोर्ट-कचहरी तक जा सकता है। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। घरवालों का सपोर्ट मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। दोस्त मुश्किल में काम आएंगे। तुला राशि - बड़ी कामयाबी का दिन, बड़ा निवेश कर सकते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ी कामयाबी लेकर आने वाला है। आज आपके मन में चल रहा कार्य सफल होगा। जो सपना आप देख रहे थे, वो आज पूरा हो सकता है। किसी कार्य को लेकर आज आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, शेयर या बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। घर में शांति रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। आज लंबी यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा से लाभ होगा।

वृश्चिक राशि - विवाद खत्म होंगे, भूमि-वाहन खरीदने के योग वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप अपने कार्य को लेकर चल रहे विवादों को खत्म करने में सफल होंगे। लंबे समय से चल रही लड़ाई आज खत्म हो सकती है। कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा। टीम आपका साथ देगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। धन लाभ होगा। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। घर में खुशहाली रहेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। आज भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन पर बड़ा निवेश कर सकते हैं। नया घर या गाड़ी खरीद सकते हैं। धनु राशि - शानदार दिन, सराहना मिलेगी धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार है। आज आपके कार्य को लेकर लोग आपकी सराहना करेंगे। आपके काम की तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में अपने साथी लोगों का सहयोग मिलेगा। सहकर्मी मदद करेंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। घर में सबका प्यार मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद खत्म होंगे। जमीन का पुराना झगड़ा सुलझ सकता है। आर्थिक नए रास्ते बनेंगे। कमाई के नए सोर्स मिलेंगे। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। इंटरव्यू या प्रमोशन में सफलता मिलेगी। मकर राशि - विरोधी परास्त होंगे, ससुराल पक्ष का सहयोग मकर राशि वालों के लिए आज आपके विरोधी परास्त होंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आज आप संघर्ष के साथ कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं। मेहनत से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति उतार-चढ़ाव की रहेगी। कभी तेजी तो कभी मंदी। हालांकि आर्थिक सपोर्ट आज आपको मिलने वाला है। पैसों की मदद मिलेगी। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। ससुराल से कोई अच्छी खबर आ सकती है। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी।