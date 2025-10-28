मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 28 October 2025: इन तीन जातकों के जीवन में आएगा बदलाव, जानें बाकी राशियों का हाल

    28 अक्टूबर का दिन कई राशियों के लिए सौभाग्यशाली रहेगा। मेष, मिथुन, कर्क, तुला और मीन को धन व करियर में लाभ होगा। वृषभ और धनु को विवादों और स्वास्थ्य से सतर्क रहना चाहिए। धार्मिक कार्यों में रुचि और पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 06:58:38 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 06:58:38 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मिथुन: पैतृक संपत्ति और व्यापार में लाभ के योग।
    2. तुला: पारिवारिक सुख और व्यापार में बढ़ोतरी के संकेत।
    3. मकर: मान-सम्मान और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव।

    धर्म डेस्क। मंगलवार का दिन राशियों के लिए कई नई संभावनाएं लेकर आया है। जहां मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, वहीं वृषभ और धनु को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कई राशियों को आर्थिक लाभ, पदोन्नति और नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी होंगी। आध्यात्मिकता और पारिवारिक मेलजोल का भी असर आज दिखाई देगा।

    मेष - आज आर्थिक दृष्टि से शुभ दिन है। 28 अक्टूबर का दिन कई राशियों के लिए सौभाग्यशाली रहेगा। मेष, मिथुन, कर्क, तुला और मीन को धन व करियर में लाभ होगा। वृषभ और धनु को विवादों और स्वास्थ्य से सतर्क रहना चाहिए। धार्मिक कार्यों में रुचि और पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।व्यापार में नई डील या सौदे मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिल सकती है। नए मित्र बनेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।


    वृषभ - आज का दिन प्रतिकूल रह सकता है। पड़ोसी या किसी निकट व्यक्ति से विवाद संभव है। किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले ध्यानपूर्वक जांच करें। पुरानी बीमारी पुनः परेशान कर सकती है। सतर्क रहें।

    मिथुन - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। पिता से मनचाहा उपहार मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति में लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार-व्यवसाय में रुके कार्य पूर्ण होंगे। संध्या के समय स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट संभव है, अतः बाहर का भोजन न करें। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

    कर्क - आज लाभदायक दिन रहेगा। सुबह शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आंखों में दर्द या सिरदर्द से सावधान रहें।

    सिंह - आज का दिन सामान्य रहेगा। सुबह किसी निकट मित्र से वाद-विवाद हो सकता है जिससे मन खिन्न रहेगा। व्यापार में सामान्य लाभ मिलेगा। बेरोजगार जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सीने में दर्द या इंफेक्शन से सावधान रहें।

    कन्या - आज का दिन अनुकूल रहेगा। सुबह आर्थिक लाभ मिलेगा। जीवन स्तर सुधारने हेतु योजनाएं बनाएंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे। दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी। शाम को त्वचा रोग या गुप्त रोग से सतर्क रहें।

    तुला - आज का दिन शुभ रहेगा। मन में सकारात्मक विचार आएंगे। पुराने मित्र से वार्ता से प्रसन्नता मिलेगी। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। संध्या में बच्चों के साथ आनंदपूर्वक समय बितेगा।

    वृश्चिक - आज का दिन सामान्य रहेगा। मन में धार्मिक विचार उत्पन्न होंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। धन सोच-समझकर खर्च करें अन्यथा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

    धनु - आज का दिन प्रतिकूल रह सकता है। किसी रिश्तेदार से विवाद संभव है। व्यापार में आकस्मिक हानि हो सकती है। बेरोजगार जातकों को अभी धैर्य रखना होगा। सिरदर्द या मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

    मकर - आज का दिन आर्थिक दृष्टि से शुभ दिन रहेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार स्थल पर पुराने कार्यों से लाभ मिलेगा। बेरोजगार जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

    कुंभ - आज आध्यात्मिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा हो सकती है। जीवनसाथी से छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है। अत्यधिक खर्च से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। मौसमी रोगों से बचें।

    मीन - आज का दिन अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी। व्यापार में नई योजनाएँ शुरू कर सकते हैं। विदेश से लाभ मिलने की संभावना है। करियर में प्रगति होगी। आंखों में जलन या सीने में जलन से सावधान रहें।

