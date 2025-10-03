मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 3 October 2025: इन जातकों के लिए बनेंगे नए अवसर, जीवन में पाएंगे सफलता, पढ़ें राशिफल

    आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभकारी, तो कुछ के लिए चुनौतिपूर्ण रहेगा। मेष, सिंह और धनु को कार्य व परिवार में सफलता मिलेगी। वृषभ व कर्क को स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मकर और कुंभ को विवादों से बचना जरूरी है। कन्या और तुला को नए अवसर मिलेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 07:36:26 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 07:41:57 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 3 October 2025: इन जातकों के लिए बनेंगे नए अवसर, जीवन में पाएंगे सफलता, पढ़ें राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष-सिंह-धनु को सफलता और नई ऊँचाइयाँ प्राप्त होंगी।
    2. वृषभ-कर्क को स्वास्थ्य व रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी।
    3. कन्या-तुला को नए अवसर व कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा

    धर्म डेस्क। आज का दिन ग्रहों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों लेकर आया है। कुछ जातकों को परिवार और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो वहीं कुछ को विवादों और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है।

    जहां मेष और सिंह राशि वालों को उत्साह और नई उपलब्धियों का लाभ मिलेगा, वहीं मकर और कुंभ राशि जातकों को सतर्क रहना होगा। वृषभ, कर्क और तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। वहीं धनु और कन्या के लिए नए कार्य और आर्थिक सुधार के संकेत शुभ हैं। कुल मिलाकर दिन मिलाजुला रहेगा।

    मेष - आज का दिन आपके लिए सुखद और शानदार रहेगा। घर में मांगलिक अवसर बनेंगे, और अटका हुआ कोई पुराना कार्य संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की संभावना है, जिससे आज का दिन आपके लिए नई ऊँचाइयाँ लेकर आएगा। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा।

    वृषभ - आज के दिन स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज कुछ खास काम के लिए आपका चयन किया जा सकता है, और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी; अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके लिए कोई अच्छी खबर लाने वाला है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें और कार्य क्षेत्र में निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी से मतभेद बढ़ने की आशंका है।

    मिथुन - आज के दिन क्रोध से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा; किसी भी बात पर जल्दबाजी में निर्णय न लें, क्योंकि क्रोध अक्सर गलत फैसलों की जड़ बनता है। कुछ बातों को सामान्य इग्नोर करना भी आपके लिए उचित संकेत हो सकता है, ताकि आप अनावश्यक तनाव से बच सकें। व्यापार के क्षेत्र में भी सावधानी बरतना जरूरी है। पार्टनरशिप के बारे में सोच-समझकर ही निर्णय लें और बिना पूर्ण चर्चा के किसी सहयोग पर हामी न भरें।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से सुखद नहीं कहा जा सकता। आज आप विवादों से दूर रहने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको अपने शत्रु वर्ग के कारण काफी परेशान रहना पड़ सकता है। पारिवारिक दृष्टि से स्थिति सामान्य बनी रहेगी, फिर भी परिवार के भीतर मतभेद बना रहेंगे। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी।

    सिंह - आज का दिन खुशियों से लबरेज रहने वाला है। घर के वातावरण में उत्साह का संचार रहेगा और संभव है कि घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो जाए। परिवार में शुभ अवसरों के संकेत मिलेंगे, जैसे माता-पिता या भाई-बंधु के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ की संभावनाएं नजर आ रही हैं

    कन्या - आज किसी नए कार्य की शुरूआत करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए सहयोगी मिलेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता और नवाचार बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, और आय के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। परिवार के सदस्यों, विशेषकर भाई-भतीजों से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है

    तुला - आज के दिन कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, जिससे आप थोड़ा परेशान दिख सकते हैं। कामकाज की वजह से आपको बाहर लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, क्योंकि मौसम के बदलाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। घर में समय अनुकूल रहेगा

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। नौकरीपेशा लोग अपने अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे, वाणी पर काबू रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हों, तो अपने पार्टनर और साथियों के साथ अपने मन की बात साझा न करें। परिवार के आंतरिक मामलों को सुलझाने में आज आप सफल रहेंगे

    धनु - आज का दिन आपके लिए सुखद और प्रभावशाली रहेगा। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के संकेत मजबूत हैं। आज आपको किसी पुराने प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन खुशी-पूर्वक गूंजेगा। रुका हुआ धन आपकी जिंदगी में फिर से आ जाएगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार में सम्मान और लोकप्रियता बढ़ेगी।

    मकर - आज आपका दिन व्यर्थ की होड़-भाग में उलझ कर भटक सकता है। किसी वाद-विवाद में पड़ने की संभावना है और विरोधियों के साजिश का शिकार बन सकती है। स्वास्थ्य में थकान या गिरावट का अनुभव हो सकता है, जिसकी वजह से ऊर्जा कम रह सकती है। कारोबार और नौकरी में नुकसान या बाधाएं आ सकती हैं। बाल-बाल बचना जरूरी है, क्योंकि सहयोगियों से मतभेद बढ़ सकते हैं। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर भी तनाव या झगड़ा हो सकता है।

    कुंभ - आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है। कोर्ट-कचहरी या अन्य विवादों में उलझने की आशंका बनी रह सकती है, जिससे व्यापार को नुकसान पहुँचने की संभावना भी है। शत्रु वर्ग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। किसी बड़े निवेश के लिए आज सही समय नहीं है; मानसिक और आर्थिक स्थितियों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

    मीन - आज आप अपने मित्रों और साथियों के साथ किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं। अपने सामान की सुरक्षा रखें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। स्वास्थ्य को लेकर खान-पान का ध्यान रखें। व्यापार-व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत की योजना बन सकती है। नौकरी से जुड़े क्षेत्र में अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के ससुराल पक्ष में मनमुटाव संभव है।

