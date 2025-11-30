Aaj Ka Rashifal 30 November 2025: व्यापार में होगा लाभ, शानदार रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। आज का दिन ज्यादातर राशियों के लिए अवसरों और चुनौतियों का संतुलित मिश्रण लेकर आया है। कुछ राशियां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो कुछ को खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। करियर, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में कई जातकों को प्रगति के अवसर मिलेंगे।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शुभ संकेत देता है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी की आवश्यकता है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें पुरानी समस्याएं हैं। संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए शांत रहकर संवाद स्थापित करना लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर दिन साधारण से शुभ की ओर झुकाव लिए होगा।

मेष - आज का दिन जातक के लिए शुभ रहने वाला है। प्रातः काल ही कोई हर्षित करने वाला समाचार प्राप्त होगा जिससे मन प्रसन्न होगा। व्यापार-व्यवसाय में स्थिति सामान्य पर स्थिर बनी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों में जलन और सीने में गर्मी महसूस हो सकती है, इसलिए दिनचर्या संयमित रखें। वृषभ - आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला है। अत्यधिक खर्चों के चलते आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है जिससे मन व्यथित होगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। आज मौसमी बीमारी की चपेट में आने की संभावना है, हाथ-पैरों में दर्द भी हो सकता है। खानपान पर ध्यान दें।

मिथुन - आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा हो सकता है। व्यापार-व्यवसाय में किसी करीबी व्यक्ति द्वारा धोखे की आशंका है जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच अवश्य कर लें। जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा लेकिन छोटे भाई के साथ कहासुनी हो सकती है। मानसिक तनाव और अवसाद महसूस हो सकता है। कर्क - आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में कोई पुरानी योजना आज क्रियान्वित हो सकती है जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलने की संभावना प्रबल है। संध्या के समय बच्चों के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित रहेगा। सिंह - आज आर्थिक रूप से दिन बेहद अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य के लिए किसी निवेश पर विचार कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र से व्यवसायिक बातचीत लाभदायक साबित होगी। सिरदर्द की समस्या हो सकती है, विश्राम आवश्यक है। कन्या - आज मिला-जुला दिन रहेगा। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा और प्रातःकाल किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा। विदेश जाने की चाह रखने वाले जातकों को सफलता मिलने की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें क्योंकि कोई पुराना रोग उभर सकता है।

तुला - आज अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है और जातक गुप्त या रहस्यमय विषयों में समय व्यतीत कर सकते हैं। आज पहनावे और रहन-सहन पर विशेष ध्यान रहेगा। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहें। बाहर का भोजन स्वास्थ्य खराब कर सकता है, इसलिए घर का हल्का भोजन लेना बेहतर रहेगा। वृश्चिक - आज मिला-जुला परिणाम मिलेगा। सुबह पड़ोसी से किसी बात को लेकर वाद-विवाद की संभावना है। व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ होगा और नौकरीपेशा जातक उत्कृष्ट कार्य से अधिकारियों को प्रभावित करेंगे। विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। ठंडा और बासी भोजन न करें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। धनु - आज दिन अच्छा रहेगा। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और कार्यस्थल पर मान-सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार की संभावनाएं बनेंगी। पिता से पैतृक संपत्ति को लेकर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से सुकून महसूस करेंगे।