Aaj Ka Rashifal 30 September 2025: ये जातक पर पारिवारिक जिम्मेदारियां से रहेंगे परेशान, पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। 30 सितंबर 2025 का दिन ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई नए संकेत लेकर आया है। आज कुछ राशियों को आर्थिक और करियर से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ को स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। व्यापार में उतार-चढ़ाव, साझेदारी में मतभेद और घरेलू जीवन में तनाव जैसी स्थितियाँ कई लोगों के सामने आ सकती हैं। वहीं कुछ राशि जातकों के लिए यह दिन नई योजनाओं के शुभारंभ, धार्मिक यात्राओं और पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल।

मेष - यह दिन आपके लिए काफी महत्त्वपूर्ण रहेगा; कुछ ऐसे कार्य जिनकी योजना पिछले कुछ दिनों से बन रही थी, आज उनका आरम्भ होगा। इस कदम से आपको आर्थिक स्थिति में लाभ मिल सकता है। व्यापार और व्यवसाय में परिवर्तन के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा।

वृषभ - आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज़ से थोड़ा चिंताजनक हो सकता है और आप खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं। किसी खास वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। अगर आप अपने व्यापार-व्यवसाय में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आज नया कार्य शुरू करने या बड़े जोखिम उठाने से बचें। घरेलू जीवन में भी किसी मतभेद की संभावना बनी रह सकती है मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा। पुराने रुके कामों में कुछ तरक़्क़ी होगी और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है। कारोबार की स्थिति बेहतर रहने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति मजबूती की तरफ बढ़ेगी। आज नया कार्य शुरू करने का उचित समय है। परिवार में मंगलमय अवसरों की संभावना बनेगी और आप धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर सकते हैं।

कर्क - आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी खास उद्देश्य के साथ बाहर निकल सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। न्याय पक्ष में आपकी जीत संभव है, जिससे आप भरोसेमंद सफलता पाएंगे। व्यापार-व्यवसाय में नए आय स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा सिंह - आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखना बेहद आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य में कमजोरी या गिरावट महसूस हो तो अपनी सुरक्षा के लिए उचित विश्राम और आवश्यक सावधानियाँ अपनाएं। व्यावसायिक क्षेत्र में साझेदार से धोखे मिलने की आशंका हो सकती है; ऐसे समय में सतर्क रहना और सभी अनुबंधों की स्पष्ट जाँच करना उचित रहेगा। नया कोई कार्य शुरू करने का विचार हो, तो उसमें बाधाओं या व्यवधानों के संकेत सामने आ सकते हैं कन्या - आज आप किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। किसी सदस्य से बड़ा मतभेद भी उभर सकता है। ऐसे समय में स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है और आपकी सेहत में गिरावट महसूस हो सकती है; जीवनसाथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। कामकाज के क्षेत्र में अपने पार्टनर से धोखा मिलना जैसी नौबत भी आ सकती है तुला - आज के दिन आपका मानसिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, खासकर परिवारिक कलह से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। कभी-कभी पुराना कोई विवाद फिर से उभर कर आपके सामने आ सकता है, जिससे मन अशांत हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने किसी परिचित या करीबी दोस्त को खोने जैसा अनुभूति भी कर सकते हैं, जो आपको अस्थिर कर सकता है। व्यावसायिक जीवन में भी सम्भावित बदलावों के संकेत मिल सकते हैं।

वृश्चिक - आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं; माता-पिता के स्वास्थ्य में अचानक कोई समस्या सामने आ सकती है। व्यवसाय या साझेदारी के क्षेत्र में आज किसी सहयोगी का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके व्यावसायिक प्रयासों में मददगार रहेगा। आज आप किसी बड़े कार्य की शुरुआत कर सकते हैं धनु - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोगी-पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है, जिससे आपका मनोबल हल्का पड़ सकता है। आप जिस कार्य के लिए प्रयासरत हैं, उसमें आज व्यवधान आ सकता है और आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा मकर - आज आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में कमी आने या अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है, और परिवार में कभी-कभी अनपेक्षित घटनाएं भी घट सकती हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में आज नुकसान की आशंका है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाने चाहिए। वाहनें या बड़े खर्च के निर्णय आज टाल दें