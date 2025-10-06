Aaj Ka Rashifal 6 October 2025: मिथुन और सिंह को मिलेगा धन लाभ, शानदार रहेगा दिन, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। सोमवार का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज अवसरों और सतर्कता, दोनों के संकेत दे रही है। जहां मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों को सफलता और सम्मान मिल सकता है, वहीं वृषभ, कर्क, कन्या और मीन राशि वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

पारिवारिक मामलों में संयम और निर्णयों में विवेक अपनाना आज लाभदायक रहेगा। कई राशियों के लिए यह दिन पुराने विवाद सुलझाने और नई शुरुआत करने का भी अवसर लेकर आया है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है।

मेष - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कुछ दिनों से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी, और आपका मन खुश रहेगा। इस अवसर पर आप कोई नया बड़ा काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो या कोई अन्य योजना। आपको लाभ की संभावना बनेगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। बृषभ - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। आज आप अपनी बोलचाल में संयम बनाए रखें क्योंकि किसी परिचित के साथ वाद-विवाद संभव है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इसलिए निर्णय लेते समय सावधानी बरतना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में किसी करीबी के स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना भी बनती है। ऐसे में धैर्य बनाए रखें।

मिथुन - आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार में मंगलमय वातावरण बना रहेगा। कई लोगों के साथ अचानक लाभकारी विचार-विमर्श बनेंगे, जिससे बड़े फायदे होने की संभावना है। आज आप किसी बड़ी डील या समझौते पर हस्ताक्षर करने की सोच सकते हैं। धार्मिक यात्रा की भी सम्भावना है। कर्क - आज के कामकाज में बड़ा जोखिम उठाने से बचना चाहिए। साझेदारी में कभी भी नया काम सोच-समझकर ही शुरू करें, ताकि नुकसान की संभावना कम रहे। व्यावसायिक क्षेत्र में नुकसान उठाने की पोटेंशियल बनी रहती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। भाषा पर संयम बनाए रखें और किसी वाद-विवाद से खुद को दूर रखें ताकि परिस्थितियाँ बिगड़ न जाएं। इसके अलावा, जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएँ बनी रहेंगी। सिंह - आज का दिन बेहद शुभ है और परिवार व समाज के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी परिचित से मुलाकात होना शक्यता है, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आर्थिक-व्यवसाय के क्षेत्र में आज आप महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं; किसी बड़े निर्णय का समय आ गया है। कार्यक्षेत्र में मौके हाथ लग सकते हैं और आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। कन्या - आज आपका मन अशांत रह सकता है। अपने व्यापार-व्यवसाय में अपने सहयोगी या पार्टनर से धोखा मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आज बड़े दाव-झोंक या कोई बड़ा लेन-देन न करें, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। अगर आप यात्रा पर जाएँ तो वाहन आदि को सावधानी से चलाएं।

तुला - आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज आप कुछ भी नया खरीदने से बचें, क्योंकि यह दिन खरीदारी के लिहाज़ से उचित नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की संभावना है, जिससे आपका मन और शरीर सशक्त महसूस करेंगे। परिवार और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. आज के दिन अन्य लोगों से बहस-विवाद से बचना बेहतर होगा; किसी भी वाद-विवाद से दूरी बनाए रखना आपकी शांति के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नया कोई काम आज शुरू न करने की सलाह भी है, क्योंकि इसमें हानि उठाने की संभावना बन सकती है। आपका मन आज अशांत रहने की संभावना है और इससे सोच-विचार में स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में भी आज थोड़ी लापरवाही न करें। धनु - आज का दिन आपके लिए लाभकारी और खुशियों भरा रहेगा। रुकावटों से भरे कुछ काम आज पूरे होंगे, जिससे आपका मन संतोष से परिपूर्ण रहेगा। पुराने मित्र मिलने का मौका बनेगा, आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके दिन की दिशा और स्पष्ट होगी। परिवार की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, खासकर विवाह संबंध को लेकर।