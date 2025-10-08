मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 8 October 2025: वृषभ, कर्क और कुंभ का भाग्य देगा साथ, पढ़ें अपनी राशि का हाल

    08 अक्टूबर 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए सौभाग्यशाली साबित होगा, जबकि अन्य को सतर्क रहना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में अवसर और चुनौतियां दोनों आएंगी। स्वास्थ्य और परिवार के मोर्चे पर कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं। सावधानी, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से दिन शुभ बन सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 07:19:10 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 07:26:52 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. वृषभ, कर्क, कुंभ राशि वालों को भाग्य का मजबूत साथ।
    2. मेष, मिथुन, धनु, मीन राशि वालों को सावधानी रखनी चाहिए।
    3. व्यापारिक क्षेत्र में नई साझेदारी और लाभ के योग बनेंगे।
