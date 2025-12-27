मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 04:38:56 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 04:42:46 AM (IST)
    Aaj ka Rashifal 27 December: धनु और कुंभ के जातकों के लिए शुभ रहेगा आज का दिन, कन्या और वृश्चिक के जीवन में आएगा उतार-चढ़ाव
    जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन

    HighLights

    1. कुछ जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा
    2. कुछ को परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती
    3. कोई निजी कार्य बिगड़ सकता है जिससे मन परेशान रहेगा

    धर्म डेस्क, Aaj ka Rashifal 27 December: आज के ग्रह-नक्षत्रों की चाल पर आधारित राशिफल के अनुसार सभी 12 राशियों के जातकों के लिए दिन की परिस्थितियां अलग-अलग होने वाली हैं। आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए सफलता और लाभ लेकर आया है, तो वहीं कुछ जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, धन, परिवार और संबंधों के लिहाज से आज का दिन क्या संदेश दे रहा है, आइए जानते हैं।

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज कुछ राशियों को नए अवसर मिल सकते हैं, कुछ को निर्णय लेते समय सतर्क रहना होगा। ऐसे में दिन की सही शुरुआत और बेहतर योजना के लिए आज का राशिफल आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है।


    मेष - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नए कार्य के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों के संकेत मिल रहे हैं।

    वृषभ - आज आपका दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कहीं से बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। कार्य के सिलसिले में किसी परिचित से सहयोग मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। पारिवारिक तनाव समाप्त होंगे।

    मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा। मौसम के कारण आपको या परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। न्यायालय से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। विरोधी सक्रिय रहेंगे। प्रॉपर्टी विवादों से दूर रहें और आज किसी को बड़ी आर्थिक सहायता देने से बचें।

    कर्क - आज का दिन मिला जुला रहेगा। यात्रा के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा बने काम बिगड़ सकते हैं। पुराने विवाद के कारण अपमान की स्थिति बन सकती है। व्यापार सामान्य रहेगा, कर्ज को लेकर चिंता बनी रह सकती है।

    सिंह - आज का दिन शुभ है। पुराने मित्र से भेंट होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक परेशानियों में राहत मिलेगी। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ के योग हैं। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा।

    कन्या - आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। व्यापार में शत्रु पक्ष बाधा डाल सकता है। रुका हुआ धन आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक कलह के योग हैं। आज मन की बात किसी से साझा न करें और वाणी पर नियंत्रण रखें।

    तुला - आज का दिन सामान्य रहेगा। पुराने रुके कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। अनावश्यक विवादों से दूर रहें और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें।

    वृश्चिक - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। कोई निजी कार्य बिगड़ सकता है जिससे मन परेशान रहेगा। पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। परिवार में सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए संयम रखें।

    धनु - आज का दिन शानदार रहेगा। किसी नए कार्य में बड़ी साझेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में लाभ देगी। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। मेहमानों का आगमन रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

    मकर - आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। पुराने कार्य में किसी की सहायता से लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी पुरानी समस्या समाप्त होगी। परिवार में सामंजस्य और मेल-मिलाप बना रहेगा।

    कुंभ - आज किसी प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण होगा, जिससे प्रसन्नता मिलेगी। परिवार में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। व्यापार में लाभ होगा। परिवार के लिए किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा।

    मीन - आज के दिन सावधानी बरते। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। यात्रा में सावधानी रखें। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा काम बिगड़ सकता है। विरोधी षड्यंत्र रच सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और मन की बात किसी से साझा न करें।

