    Aaj Ka Rashifal 16 November 2025: आज होगी नए काम की शुरुआत, परिवार का मिलेगा पूरा साथ; पढ़िए दैनिक राशिफल

    आज का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक है, जहां नए अवसर, रुके कार्यों की पूर्ति और सामाजिक मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। कुछ राशियों को आर्थिक और स्वास्थ्य मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है। पारिवारिक सहयोग और कार्यक्षेत्र में सफलता आज का मुख्य केंद्र रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 07:10:27 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 07:18:03 AM (IST)
    1. आज कई राशियों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे।
    2. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आज बेहद जरूरी रहेगा।
    3. पारिवारिक सहयोग से समस्याओं का समाधान संभव होगा।

    धर्म डेस्क। 16 नवंबर 2025 का दैनिक राशिफल आज कई राशियों के लिए नए अवसर, सकारात्मक बदलाव और रिश्तों में सामंजस्य लेकर आया है। मेष से मीन तक कुछ लोग नए काम शुरू करेंगे, तो कुछ को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

    कई राशियों के लिए सामाजिक मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं, वहीं कुछ को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। पारिवारिक मामलों में उतार-चढ़ाव रहने के बावजूद अधिकांश राशियों को समाधान मिलता दिखाई देगा। कुल मिलाकर आज का दिन काम, परिवार और मनोभाव तीनों क्षेत्रों में संतुलन और समझदारी की मांग करता है।


    मेष - आज का दिन शानदार है। नए कार्यों की शुरुआत होगी। पुराने किसी परिचित व्यक्ति से मिलना होगा। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में किसी बड़ी पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। परिवार में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा। आज मन शांत रहेगा किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योग बन रहे हैं।

    वृषभ - आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए आज प्रतिष्ठा मान की बढ़ोतरी होगी। व्यापार क्षेत्र में लाभ के योग बनेगी। नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा।

    मिथुन - आज मन अशांत शांत रहेगा। व्यर्थ की झंझट में कार्यक्षेत्र में आएगी। आज आपको आर्थिक तौर से मुस्कान की संभावना है। व्यर्थ के विवाद से बचें। वाणी पर संयम रखें। परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज आपको आर्थिक तौर से किसी से मदद लेना पड़ सकती है। भूमि संबंधी विवाद से दूर रहें।

    कर्क - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। आर्थिक तौर से आज का दिन परेशानियों भरा रहेगा। व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे कार्यक्षेत्र में नुकसान की संभावना है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से बचें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा। आज आपको अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। विवादों से बचने का प्रयास करें।

    सिंह - आज आप अत्यधिक उत्साहित नजर आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी चल रही समस्याओं का समाधान होगा। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे। आज आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। शत्रु पक्ष पराजित होंगे। न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरणों में सफलता प्राप्त होगी। परिवार में माहौल शानदार रहेगा कार्य क्षेत्र में किसी नए कार्य की शुरुआत होगी लाभ के योग हैं।

    कन्या - आज कार्यक्षेत्र में नई सफलता के योग निर्मित हो रहे हैं। आज आपकी बात का प्रभाव दिखाई देगा। सामाजिक क्षेत्र में सम्मान की वृद्धि होगी। भूमि संबंधी कार्यों से लाभ के योग निर्मित होंगे। आज अपनी गोपनीय बात किसी को बताना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधी परास्त होंगे। आज पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं और वाहन आदि को चलाने में सावधानी रखें।

    तुला - आज के दिन किसी बड़े लेनदेन को करते समय सावधानी की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी नौकरी वर्ग वालों के लिए आज का दिन परेशानी भरा रहेगा। आज कोई भी डिसीजन सोच विचार कर लें नहीं तो मुस्कान की संभावना है।

    वृश्चिक - आज के दिन व्यापार व्यवसाय के दृष्टि से ठीक-ठाक रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा कहा जा सकता है। किसी बड़ी राशि उधार के रूप में देना आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। किसी गोपनीय कार्य के बिगड़ जाने से मन अशांत रहेगा। परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। आज किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें।

    धनु - आज कुछ नए लोगों से मिलना होगा। नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है, आपके कार्य की सराहना होगी। व्यापार व्यवसाय वाले लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आज आपके घर मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। किसी मांगलिक कार्य के योग निर्मित होंगे। आज आपका कार्य में आपकी वाणी का विशेष प्रभाव रहेगा।

    मकर - आज के दिन बहुत दिनों से रुका हुआ। आज कोई पुराना कार्य पूर्ण होगा। प्रॉपर्टी विवादों से दूर रहें। आज जीवनसाथी और बच्चों को लेकर आप कोई बड़ा डिसीजन कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। नए कार्य की शुरुआत आज ना करें। कुछ बातों को लेकर कार्यक्षेत्र में अपने लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

    कुंभ - आज का दिन सामान्यतः ठीक-ठाक रहेगा। लाभ के योग निर्मित होंगे। कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी परिवर्तन के योग निर्मित हो रहे हैं। किसी लंबी पार्टनरशिप में भाग लेने से पहले हर बात को सोच विचार ले परख ले। नौकरी वर्ग वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में कोई नया मेहमान आएगा। पुराने विवाद खत्म होंगे। किसी नए कार्य पर बड़ा निवेश कर सकते हैं।

    मीन - आज कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं। साथी किसी नए कार्य की शुरुआत में मित्रों परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आज आप परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पत्नी के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आज परिवार में देखने को मिलेगी। मन अध्यात्म से जुड़ा रहेगा। आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

