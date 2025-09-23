Aaj Ka Rashifal 23 September 2025: मां ब्रह्मचारिणी का वृषभ व तुला को मिलेगा आशीर्वाद, बरसेगा धन; पढ़ें दैनिक राशिफल

धर्म डेस्क। आज का राशिफल जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर नई रोशनी डालता है। जहां कुछ राशि जातकों को स्वास्थ्य और आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कई लोगों के लिए यह दिन शुभ समाचार और रुके हुए कार्य पूरे होने का संकेत देता है।

पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव और मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं। वहीं, व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर और लाभ के योग बन रहे हैं। दिन को बेहतर बनाने के लिए धैर्य और सतर्कता आवश्यक रहेगी।

मेष - आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज़ से थोड़ा सावधानी वाला हो सकता है; कई वजहों से स्वास्थ्य खराब हो सकता है और कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। बड़े लेन-देन करते समय सावधानी जरूरी है वृषभ - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलेगा। आपके साथी के साथ आपका वक़्त आनंददायक बीतेगा, और लग रहा है कि रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। व्यापार और व्यवसाय में लाब मिलेगा। परिवार के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं।

मिथुन - आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रुका हुआ कार्य आज पूरे हो सकते हैं, और किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी। घर में मांगलिक अवसर बन सकता है, और व्यापार-व्यवसाय में नई साझेदारी के अवसर बनकर आप भागीदार बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी और बच्चों के साथ मतभेद दूर होंगे, और आज आप अपने परिवार के साथ खुशियों के पल बिताने वाले हैं। कर्क - आज दिन की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर आपको बड़ी राहत मिलेगी। आज घर में कोई मेहमान आ सकता है। इसके अलावा व्यापार-व्यवसाय में आपको अपने मित्र से आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे आपका रुका हुआ काम जल्द शुरू हो सकता है। परिवार में मंगल कार्य के योग बनेंगे और यात्रा आदि के दौरान वाहन आदि के उपयोग में सावधानी रखें। सिंह - आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के कारण कुछ असुविधा महसूस हो सकती है। घर परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है। आज आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा आ सकती है, जिससे आप मानसिक तनाव में रहेंगे। व्यापार या व्यवसाय में बहुत बड़े बदलाव करना आपकी स्थिति के अनुकूल नहीं होगा। आज किसी भी बड़े जोखिम से बचना ही बेहतर है। कन्या - आज के दिन आप कुछ नए कामों के बारे में विचार कर सकते हैं और इन प्रयासों में अपने पार्टनर के सहयोग को प्राप्त कर पाएंगे. आज आप अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसका प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी पर दिखाई देगा। वहीं, आज कभी-कभी जीवनसाथी और बच्चों के साथ किसी विषय को लेकर तनाव भी बन सकता है, और परिवार के बीच किसी दुखद खबर के आने की संभावना बनी रहती है।

तुला - आज का दिन आपके मन को अशांत रखेगा और इसी वजह से आप खुद को परेशान महसूस करेंगे. बिना किसी की सलाह लिये कठिन निर्णय न लें; अपने निर्णय परिवार पर थोपने से बचें वरना आपके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो सकती है. कारोबारी क्षेत्र में आज कुछ उतार-चढ़ाव बने रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है. आज का दिन आपकी वित्तीय परेशानी के संकेत दे सकता है. वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा और पुराने चले आ रहे विवाद समाप्त होंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपने व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, पर किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बिना पहचाने कोई बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं रहेगा। पारिवारिक तौर पर जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए खान-पान पर जागरूक रहें। धनु - आज का दिन कई उतार-चढ़ाव लिए हुए रहेगा। साझेदारी या सहयोगी के साथ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे आपके द्वारा किए जा रहे कार्य में बाधा आ सकती है। आज आप जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संयम जरूरी रहेगा ताकि चीज़ें सुधरें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ थकान या मामूली अस्वस्थता महसूस हो सकती है।