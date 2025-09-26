Aaj Ka Rashifal 26 September 2025: शुक्रवार को इन जातकों को मिलेगा रोजगार, स्कंदमाता देंगी आशीर्वाद; पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। 26 सितंबर 2025 का राशिफल आज बारहों राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियों के संकेत ला रहा है। जहां कुछ राशियों को व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में लाभ होने की संभावना है, वहीं कुछ को साझेदारी और पारिवारिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यात्रा और नए काम की शुरुआत के अवसर भी कई लोगों के लिए दरवाजे खोलेंगे। सितारों की चाल आज आपके दिन को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करेगी। आइए जानते हैं दिनभर का हाल...

मेष - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। कुछ योजनाओं को पूरा करने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, जिससे आप प्रतीक्षा करना सीखेंगे। आज आप अपने परिवार के साथ किसी विषय को लेकर तनाव अनुभव कर सकते हैं; पार्टनरशिप में मतभेद बढ़ने की भी सम्भावना है। अगर आप किसी नए विचार से जुड़ा कोई कदम उठाने की सोच रहे हों, खासकर व्यापार या व्यवसाय के क्षेत्र में, तो मन में योजना बनाने और कदम उठाने की इच्छा जागृत होगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ - आज का दिन आपको थोड़ा संभलकर चलने की सलाह देता है। किसी भी नए काम की शुरूआत से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि आज बड़े जोखिम उठाने से नुकसान हो सकता है। व्यापार-व्यवसाय में भी सावधानी बरतना चाहिए। इस समय बड़े जोखिम लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। परिवार में मौसमी बीमारियों के कारण आप चिंतित और थके हुए महसूस कर सकते हैं। पैत्रिक संपत्ति को लेकर मतभेद बढ़ने की संभावना है। मिथुन - आज का दिन आपके लिए शुभ संकेतों से भरा है। आप किसी नए प्रकल्प को शुरू करने की सोच में उत्साह से भरपूर रहेंगे और यह उत्साह आपके व्यवहार में भी स्पष्ट तौर पर झलकेगा। व्यापार और कारोबार की दिशा में आज लाभ के संकेत मजबूत बनेंगे, जिससे आपकी आय के नए रास्ते और स्रोत उभरकर सामने आ सकते हैं। इस दिन आप किसी विशेष काम को निपटाने के लिए बाहर की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से नए मौके मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। परिवारिक माहौल आज बेहद सुखद रहेगा। कर्क - इस समय आप अपने पुराने बकाया धन का भी पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में नए साझेदारों का सहयोग मिल सकता है, जिससे लाभ बनना तय है। परिवार में मतभेद दूर होंगे और परस्पर समझ बढ़ेगी। साथ ही किसी धार्मिक कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन भी संभव है। सिंह - आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है; पुराने किसी विवाद का फिर से उठकर सामने आना संभव है, जिससे आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. न्यायिक मामलों में फैसलों के चलते सम्मान में कमी होने की संभावना भी है।

कारोबारी स्तर पर नुकसान की स्थिति बन सकती है, और आपके सहयोगी या पार्टनर आपसे दूरी बनाने लग सकते हैं. पारिवारिक जीवन में कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ने की संभावना है। कन्या - आज आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा या अन्य गतिविधि पर जा सकते हैं; यह समय परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर अच्छा बिताने का होगा। वहीं व्यापार या व्यवसाय की दिशा में अपने पार्टनरों पर अंधा विश्वास न करें, क्योंकि बिना सोचे-समझे किया गया भरोसा आपको बड़ा धोखा दे सकता है। नए किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले विचार-विमर्श कर लें। तुला - आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ बना रहेगा। आप किसी बड़े कार्य में भागीदारी कर सकते हैं, जिससे आर्थिक लाभ की संभावना साफ नजर आएगी। आज आप किसी खास कारण से बाहर की यात्रा पर भी जा सकते हैं। पारिवारिक स्थिति में जीवनसाथी और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने भविष्य को देखते हुए आप एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको लाभ मिलते दिखेंगे। वृश्चिक - आज आप अपने किसी पुराने खास दोस्त से मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन खुश हो जाएगा। साथ ही शेयर बाजार में बड़ा निवेश आज ही कर सकते हैं, जिससे लाभ के संकेत बन रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय में बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं जो आपके लिए आने वाले समय में लाभदायक होंगे। परिवार में एक शानदार माहौल बनने की उम्मीद है।