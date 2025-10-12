मेरी खबरें
    Aaj Ka Love Rashifal 12 October 2025: इस राशि का प्यार भरे शब्दों से रिश्ता होगा मजबूत, पढ़ें राशिफल

    आज प्रेम जीवन में भावनाएं चरम पर रहेंगी। कुछ राशियों के लिए दिन रोमांस से भरा रहेगा, जबकि कुछ को गलतफहमियों से सावधान रहना चाहिए। अभिव्यक्ति और विश्वास रिश्ते की मजबूती की कुंजी होंगे। सिंह, कर्क और मकर के लिए दिन शुभ है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 07:18:23 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 07:18:23 AM (IST)
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष को रिश्ते में संयम और संवाद की जरूरत।
    2. वृषभ और कर्क के लिए रोमांस और आउटिंग शुभ।
    3. मिथुन और तुला को मतभेद से बचना होगा।

    धर्म डेस्क। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए खास रहेगा। कुछ राशियों को अपने रिश्ते में गहराई और विश्वास का अनुभव होगा, वहीं कुछ को मतभेद या गलतफहमी से जूझना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि जहां सिंह, कर्क और मकर राशि के जातक रोमांटिक और खुशनुमा पल बिताएंगे, वहीं मिथुन, तुला और कुंभ को धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। प्रेम में अभिव्यक्ति और संवाद का महत्व आज विशेष रहेगा। छोटी-छोटी बातें रिश्तों में मिठास भी ला सकती हैं और कड़वाहट भी, इसलिए वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखें।

    मेष - आज आपका पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है। मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लें। अपने साथी की भावनाओं को महत्व दें , यही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा।


    वृषभ - आज का दिन रोमांटिक रहेगा। आप अपने साथी के साथ शॉपिंग या आउटिंग पर जा सकते हैं। पार्टनर आपके प्रति स्नेह जताएगा और मन की बात खुलकर साझा करेगा।

    मिथुन - आज साथी के व्यवहार से मन खिन्न रह सकता है। शक या अविश्वास की स्थिति बन सकती है जिससे तनाव बढ़ सकता है। धैर्य रखें, बातचीत से गलतफहमियां दूर करें।

    कर्क - आज का दिन प्रेम और रोमांस से भरा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने या पार्टी में जा सकते हैं। मौसम और साथ दोनों ही आपके मूड को खुशगवार बनाएंगे।

    सिंह - आज आपका पार्टनर अपने मन की बात कह सकता है। लंबे समय से जो भावना वह छुपाए हुए था, आज व्यक्त करेगा। प्यार और अपनापन दोनों बढ़ेंगे।

    कन्या - आपके पार्टनर की ओर से कोई विशेष सरप्राइज़ या गिफ्ट मिलने की संभावना है। कुछ लोगों के लिए विवाह या कमिटमेंट का प्रस्ताव भी आ सकता है। दिन रोमांचक रहेगा।

    तुला - पार्टनर के साथ आउटिंग या यात्रा का योग है, परंतु किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है। कोशिश करें कि वाणी पर नियंत्रण रखें और बात को ज्यादा न बढ़ाएं।

    वृश्चिक - मौसम के साथ रोमांस भी खिलेगा। आप और आपका पार्टनर मिलकर किसी सुंदर जगह घूमने जा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन शुभ और अनुकूल रहेगा।

    धनु - आज अपने मन की बात कहने का सही समय है। जो भावनाएँ अब तक छुपी थीं, उन्हें अपने साथी के सामने रखें। वह आपकी बात को समझेगा और साथ देगा।

    मकर - पार्टनर की ओर से कोई शुभ समाचार या खास सरप्राइज मिल सकता है। आप दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे और रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

    कुंभ - साथी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, जिससे चिंता होगी। प्रेम जताने का सबसे अच्छा तरीका उनकी देखभाल करना होगा, इससे रिश्ते में गहराई आएगी।

    मीन - आज का दिन प्रेम से भरा रहेगा। साथी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेगा और स्नेह बढ़ेगा। बाहर घूमने या किसी शुभ समाचार की संभावना है।

