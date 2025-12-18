मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Love Rashifal 18 December 2025: वृृषभ सहित इन जातकों का रोमांटिक रहेगा दिन, जानें अन्य राशियों का हाल

    18 दिसंबर 2025 का लव राशिफल कुछ राशियों के लिए प्रेम और मधुरता लेकर आया है, वहीं कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत है। संवाद की कमी से विवाद हो सकता है। ध ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 07:14:24 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 07:14:24 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 18 December 2025: वृृषभ सहित इन जातकों का रोमांटिक रहेगा दिन, जानें अन्य राशियों का हाल
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. खुलकर बातचीत करने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे
    2. वाणी और व्यवहार में संयम आज बेहद जरूरी
    3. कुछ राशियों को रोमांटिक पल मिलेंगे

    धर्म डेस्क। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से मिलाजुला असर लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए रोमांस, आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, वहीं कुछ को वाणी और व्यवहार में संयम रखने की जरूरत रहेगी।

    गलतफहमियां और छोटी-छोटी बातें विवाद का कारण बन सकती हैं, इसलिए खुलकर संवाद करना सबसे बेहतर उपाय रहेगा। जिन लोगों के रिश्तों में तनाव चल रहा है, उनके लिए आज सुलह और समझौते के योग बन रहे हैं। प्यार में धैर्य, भरोसा और संवेदनशीलता बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे।

    मेष - आज आप अपने लव पार्टनर से कोई बात छुपाने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी असहजता साथी को महसूस होगी, जिससे वह दुखी या चिंतित रह सकता है। यदि मन में कोई बात है तो उसे खुलकर साझा करना बेहतर रहेगा।


    वृषभ - आज आपका पार्टनर आपके साथ सहज और सुखद महसूस करेगा। दिन रोमांच से भरा रहेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आपका साथी आपके प्रति आकर्षित रहेगा।

    मिथुन - कुछ बातों को लेकर आज आपके और आपके लव पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है, जिससे आपका मूड खराब रह सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए बैठकर शांतिपूर्वक समस्या का समाधान निकालें।

    कर्क - आज आप अपने पार्टनर के साथ पिकनिक या बाहर घूमने जा सकते हैं। मौसम अनुकूल रहेगा, लेकिन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। कुल मिलाकर दिन अच्छा व्यतीत होगा।

    सिंह - पारिवारिक दबाव के कारण आज आपका पार्टनर मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। उनकी भावनाओं को समझें, ध्यान से उनकी बातें सुनें, तभी संबंधों में संतुलन बना रहेगा।

    कन्या - आज आपका लव पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे माफी मांग सकता है। लंबे समय से चले आ रहे मतभेद समाप्त हो सकते हैं। संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कुछ बातों को नजरअंदाज करना आपके हित में रहेगा।

    तुला - आज अपने पार्टनर से संभलकर बातचीत करें। आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है, जिससे वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। धैर्य और संयम बनाए रखें।

    वृश्चिक - आज आप अपने लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। किसी बड़े विवाद में फंसने की संभावना है, इसलिए वाद-विवाद से दूर रहें।

    धनु - आज आपका पार्टनर अपने मन की बातें आपसे साझा कर सकता है। लंबे समय से मन में चल रही बातों के सामने आने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ बिताया गया समय सुखद रहेगा।

    मकर - आज आपका लव पार्टनर शॉपिंग या किसी खर्चीली गतिविधि के लिए कह सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। फिर भी आपको साथी का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा।

    कुंभ - आज आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है। पार्टनर को आपके बारे में कोई गलत बात सुनने को मिल सकती है। समझदारी से स्थिति को संभालने का प्रयास करें।

    मीन - आज का दिन मौसम के अनुरूप सुखद रहेगा। आप अपने साथी के साथ घर पर ही समय बिताकर आनंद लेंगे। लव पार्टनर के साथ दिन अच्छा व्यतीत होगा, भविष्य की योजना बना सकते है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.