Aaj Ka Love Rashifal 20 November 2025: इन राशियों के रिश्तों में आज होगी नई शुरुआत, पढ़ें आज का लव राशिफल

धर्म डेस्क। 20 नवंबर 2025 का लव राशिफल रिश्तों में उतार-चढ़ाव, मेल-मिलाप, रोमांस और कुछ महत्वपूर्ण भावनात्मक निर्णयों का संकेत दे रहा है। जहां कई राशियों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में मजबूती, समझ और खुशियों से भरा रहेगा, वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने और अपने साथी की भावनाओं को गंभीरता से समझने की जरूरत है।

कुछ लोगों के रिश्तों में चल रही दूरी खत्म होगी, तो कुछ के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में संवाद, विश्वास और धैर्य ही रिश्तों को संतुलित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए जानते हैं सभी राशियों का आज का लव राशिफल।

मेष- अपने लव पार्टनर के साथ आज का दिन अच्छा व्यतीत करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं आपका पार्टनर आपके व्यवहार से खुश नजर आएगा वृषभ - अपने लव पार्टनर के साथ चल रहे विवादों को खत्म करने के लिए आज का दिन उपयुक्त रहेगा आप दोनों में चल रहे मतभेद खत्म होंगे अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपने रिश्ते को लेकर चर्चा करें मिथुन - अपने लव पार्टनर के साथ आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं आज आपके परिवार के लोग आपके इस संबंध को एक्सेप्ट कर सकते हैं साथी आपका पार्टनर आपकी प्रति प्रेम स्नेह दिखा सकता है कर्क - आज का दिन आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है जिसका एक कारण है बार-बार उनकी मन को हर्ट करना होगा अपने पार्टनर से किसी प्रकार का धोखा ना करें नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है सिंह - आज आपका पार्टनर आपसे कुछ बातों को छुपा सकता है अपने पार्टनर की बातों पर यकायक विश्वास ना करें आपका पार्टनर आपको धोखे में रख सकता है उचित होगा संबंध को बनाए रखने के लिए दोनों के प्रति विश्वास होना जरूरी है

कन्या - आज आपका और आपके पार्टनर का दिन अच्छा रहने वाला है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है बहुत दिन से चल रही दूरी खत्म होगी आज अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे आपका पार्टनर आपको गिफ्ट या कोई बड़ी सौगात दे सकता है तुला - आज आप अपने लव पार्टनर को मनाने में सफल होंगे आपका पार्टनर जो आपसे नाराज है आज आपकी व्यवहार से आपके प्रति प्रेम का इजहार कर सकता है आपकी बातों को स्वीकार कर सकता है दिन अच्छा है अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई गिफ्ट दे सकते हैं वृश्चिक - आज आपका लव पार्टनर आपसी संबंध तोड़ सकता है जिसका एक कारण होगा उनके मन में आपके प्रति गलत बातों को पहुंचना है कोई व्यक्ति विशेष आप दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न कर सकता है अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ बैठकर बातों को खत्म करने का प्रयास करें धनु - आज अपने लव पार्टनर से आप अपने मन की बात कह सकते हैं साथी आज आपको एक कोई विशेष सरप्राइज मिलने वाला है जिससे आप और आपका पार्टनर खुश नजर आएगा कहीं जाने का मन बन सकता है आपका पार्टनर आपकी बातों को महत्व देगा