Aaj Ka Love Rashifal 4 November: मेष, कर्क, सिंह के लिए रोमांटिक रहेगा दिन, पार्टनर के साथ विवाद होंगे खत्म

धर्म डेस्क। 04 नवंबर 2025 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास साबित हो सकता है। आज का लव राशिफल बताता है कि कुछ राशियों के लिए यह दिन रोमांस और आत्मीयता से भरा रहेगा, जबकि कुछ को गलतफहमियों या स्वास्थ्य से जुड़ी वजहों से सावधान रहने की जरूरत है।

मेष, कर्क, सिंह और मीन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में नयापन और गहराई आएगी। वहीं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को संवाद और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए ताकि रिश्तों में स्थिरता बनी रहे। मेष - आज का दिन रोमांस और प्यार से भरा रहेगा। आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने या छुट्टी मनाने जा सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही दूरियां आज खत्म होंगी। परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय भी आप दोनों मिलकर ले सकते हैं।

वृषभ - आज आप अपने लव पार्टनर के साथ जीवन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो आगे चलकर सकारात्मक परिणाम देगा। अपनी निजी बातें दूसरों से साझा न करें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। यदि संबंध में दूरी आई है, तो पहल कर बातचीत से सब कुछ ठीक करें। मिथुन - आज आप और आपके साथी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। मनमुटाव से बचने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें। छोटी-छोटी बातों को तूल न दें, नहीं तो संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। धैर्य और समझदारी से दिन को संभालें।

कर्क - आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने साथी के साथ शॉपिंग या किसी खास जगह पर घूमने जा सकते हैं। घर या परिवार के लिए कोई बड़ी खरीदारी संभव है। पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे और रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। सिंह - आज आपका लव पार्टनर आपके साथ बाहर घूमने जाने की जिद कर सकता है। दिन भर का समय आपके लिए बेहद खुशनुमा रहेगा। यदि अब तक आपने अपने मन की बात अपने साथी से नहीं कही है, तो आज का दिन उसके लिए शुभ है। बेझिझक अपने दिल की बात कहें, रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। कन्या - आज आप अपने लव पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। आपसी अनबन दूर होगी और विश्वास की डोर और मजबूत बनेगी। आपका साथी आज आपके लिए कोई बड़ा त्याग या निर्णय कर सकता है, जिससे आपके रिश्ते में नई गहराई आएगी। तुला - आज कोई तीसरा व्यक्ति आपके संबंधों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। अपने साथी पर भरोसा रखें और हर बात खुलकर साझा करें। आपकी सकारात्मक सोच और समझदारी से स्थिति जल्द सुधर जाएगी। वृश्चिक - आज आपका लव पार्टनर स्वास्थ्य कारणों से परेशान रह सकता है। ऐसे में उन्हें आपके साथ और सहयोग की आवश्यकता है। उनके पास रहें, उनका मनोबल बढ़ाएं। आपका साथ उन्हें सुकून देगा और आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा।

धनु - आज आपका साथी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकता है, पर आपको चिंता में न डालने के लिए वह बात छुपा सकता है। अपने साथी के प्रति संवेदनशील रहें और उनका ख्याल रखें। आपका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी दवा बनेगा। मकर - आज आपका साथी मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकता है। इससे आपकी कोई आउटिंग या यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। हालांकि यह अस्थायी स्थिति है, धैर्य रखें और अपने साथी को आराम दें। प्रेम में गहराई बनी रहेगी। कुंभ - आज अपने साथी से कोई बात छुपाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी तीसरे के माध्यम से सच्चाई उजागर होने पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। बेहतर होगा कि हर बात स्पष्ट रूप से कहें। ईमानदारी और संवाद से संबंध मजबूत रहेंगे।