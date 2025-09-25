मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 25 September 2025: वृश्चिक समेत इन 3 राशि वालों पर बरसेगा मां कुष्मांडा का प्यार, पढ़ें आज का राशिफ

    25 सितंबर 2025 का राशिफल अवसर और चुनौतियों से भरा है। मेष, कर्क और मीन राशि वालों के लिए दिन सफलता और लाभकारी रहेगा। वृषभ, सिंह और कुंभ को स्वास्थ्य व कानूनी मामलों पर सतर्क रहना होगा। मिथुन, तुला और वृश्चिक को रिश्तों व व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 07:16:03 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 07:24:01 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. वृषभ: योजनाएं सफल, स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव, व्यापारिक चुनौतियां संभावित।
    2. सिंह: तनाव, स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक मतभेद और दुखद समाचार।
    3. वृश्चिक: पुराने कार्य सफल, स्वास्थ्य उत्तम, परिवार से सहयोग मिलेगा।

    धर्म डेस्क। 25 सितंबर 2025 का दिन सभी राशियों के लिए नए अवसरों और चुनौतियों का संकेत लेकर आया है। मेष और कर्क जातकों को व्यापार और कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार मिल सकते हैं, वहीं वृषभ और सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।

    मिथुन और तुला जातकों के लिए यह दिन पारिवारिक आनंद और रिश्तों में मजबूती लाने वाला साबित हो सकता है। वृश्चिक और मीन राशि वालों को सफलता और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, जबकि कुंभ जातकों को कानूनी मामलों और बड़े निवेश से बचना चाहिए। कुल मिलाकर दिन संतुलन और संयम से गुजरने वाला है।

    मेष - आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज आप किसी आवश्यक कार्य के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ सकता है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक नई डील या साझेदारी बनने की संभावना है, जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। परिवारिक जीवन में भी मंगल पूर्ण योग बनेंगे और घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

    वृषभ - आज का दिन आपके लिए सामान्य रूप से चलेगा। आप जो भी योजनाएं बनाकर चलेंगे, उनमें किया गया प्रयास सफल रहेगा और निर्धारित कार्य पूरे होने की संभावना होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें और आराम पर ध्यान दें ताकि आप दिनभर ऊर्जा बनाए रख सकें। परिवारिक जीवन में मांगलिक अवसरों के योग बन सकते हैं, जिससे घर में खुशियाँ और सकारात्मक माहौल बने रहने की उम्मीद है। वहीं व्यापार और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

    मिथुन - आज के दिन आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिससे पूरे परिवार को आनंद मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी और आप नए अवसरों के द्वार खोल पाएंगे। आज किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी उपयुक्त दिन है।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. आप किसी खास काम के सिलसिले में घर से निकलकर बाहर जाएँगे, और वहां आपकी सफलता निश्चित होगी. न्याय के क्षेत्र में आपके पक्ष विचार विजयी रहेंगे, जिससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलेगा. व्यापार और व्यवसाय में नए आय स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार के बीच सम्मान और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

    सिह - आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण आप कुछ असुविधा का अनुभव करेंगे, और मानसिक तनाव भी बना रहेगा. किसी भी काम के समय सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि वाहन चलाते समय चोट लगने की संभावना है. घर परिवार में परिवार के साथ छोटे-मोटे मतभेद संभव हैं. परिचितों में से किसी का दुखद समाचार मिल सकता है।

    कन्या - यह समय है कि आप अपना स्वास्थ्य पहले रखें, खानपान पर संयम बरतें, और अगर आप बाहर यात्रा करें तो वाहन चलाने में सावधानी बरतें। व्यापार-व्यवसाय में आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, किसी करीबी के कारण आपको बड़ा लाभ भी हाथ से निकल सकता है।

    तुला - आज आप एक बेहद पुराने मित्र से मिलेंगे, जिससे आपका मन खुशी से प्रफुल्लित होगा। आज रुका हुआ कोई कार्य भी पूरा हो सकता है और आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिससे व्यापार-व्यवसाय में लाभ के आसार बनेंगे। परिवार के यश-मान में वृद्धि होगी, और आप चाहें तो कोई नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं।

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए शुभ बनकर आयेगा. लंबे समय से जिस कार्य को आप सोच रहे थे, वह किसी खास उपाय या व्यक्ति के सहयोग से सफल होगा. आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे. आर्थिक हालात भी ठीक-ठाक रहेंगे, जिससे व्यापार या व्यवसाय में भी लाभ दिखेगा. आज नया विचार या योजना बन सकती है जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी. परिवार के सदस्य आपके साथ पूरे सहयोग का अनुभव करेंगे।

    मकर - आज का दिन बेहद गतिशील और व्यस्त रहने वाला है। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको कठिन मेहनत और समर्पण की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोगियों का व्यवहार सकारात्मक रहेगा, जिससे काम आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। आर्थिक मदद के लिए आप अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। घर-परिवार की तरफ से भी कुछ शुभ समाचार मिल सकता हैय।

    कुंभ - आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है। अदालत-कचहरी और संबंधित विवादों में उलझने की आशंका रहती है, जिससे आपके व्यवसाय को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। विरोधी आपकी करते-करते चाल चले रहें हो सकते हैं और वे किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। आज बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य का सावधानीपूर्वक ध्यान दें।

    मीन - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। आप किसी बड़ी कठिनाई से मुक्त हो सकते हैं और कोर्ट-कचहरी से जुड़ी समस्याओं में भी सफलता मिलने के संकेत दिख रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको लाभ के अवसर मिलेंगे और नया जोश आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। परिवार और रिश्तेदारों की आर्थिक मदद मिलने की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी। पुराने फंसे हुए धन की वापसी की भी संभावना है।

