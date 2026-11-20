आज का राशिफल, दिनांक 20.11.2026 मेष - आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा परिवार के लोगों के साथ पुराने मतभेद खत्म होंगे मांगलिक कार्यों में आज आप सम्मिलित हो सकते हैं व्यापारिक लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा हालांकि आर्थिक चुनौतियों का सामना करना होगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी में विवाद की स्थिति बन सकती है

वृषभ - आज का दिन अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में आज आप परिवर्तन करने का विचार बना सकते हैं आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग रहेंगे नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा कोई सुखद समाचार मिलेगा पारिवारिक लोगों के साथ आपसी सामंजस्य से अच्छा रहेगा

मिथुन - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में आर्थिक सपोर्ट आज आपको मिलेगा आज आप अपने व्यापार का विस्तार करने में कामयाब होंगे मित्रों का सहयोग मिलेगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी नौकरी के क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहेगा कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बनेंगे कर्क - आज आप स्वस्थ को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा मौसमी बीमारियों से सावधान रहें किसी विशेष कार्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग सामान्य होंगे नौकरी के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा व्यवहारिक जीवन में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी

सिंह - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आर्थिक दृष्टि से आज खर्च के योग ज्यादा हैं ऐसे में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य ही रहेगी आज किसी बड़े कार्य को करने के लिए आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे नया कोई कार्य सोच विचार कर करें कन्या - आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कोई सुखद समाचार आज आपको मिलेगा घर में नए मेहमान का आगमन होगा पारिवारिक माहौल शानदार रहेगा आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा तुला - आज का दिन अच्छा है पारिवारिक लोगों के साथ घरेलू कार्यों में सहयोग कर सकते हैं घर में मांगलिक कार्यों का योग बनेगा व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन शानदार है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे किसी नए कार्य की शुरुआत भी आज हो सकती है परिवार में किसी खास व्यक्ति का जॉब लग सकता है नौकरी वालों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा वृश्चिक - आज स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी बनी रहेगी शारीरिक थकान मानसिक तनाव बना रहेगा व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है आज खर्चों पर नियंत्रण रखें नहीं तो आपके महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकते हैं व्यापार व्यवसाय में मतभेदों से दूर रहें नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है आज लंबी यात्रा के योग बनेंगे किसी पर अत्यधिक विश्वास करने से बचें

धनु - आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सामने आ सकते हैं व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन समानता ठीक रहेगा हालांकि आज विशेष कार्य की पूर्ति के लिए बड़ा कर्ज लेना पड़ सकता है व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी परिवार के साथ आज समय व्यतीत होगा व्यापार व्यवसाय में कोई नया कार्य या बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है पदोन्नति की संभावना है स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे कुंभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा किसी विशिष्ट व्यक्ति का घर में आगमन होगा पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे हालांकि अपने कुछ खास व्यक्तियों पर आज अत्यधिक विश्वास करना आपको नुकसान में डाल सकता है व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी लंबी यात्राओं के योग हैं नया वाहन भूमि खरीद सकते हैं