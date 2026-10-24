Aaj Ka Rashifal 25 October 2026: तुला के लिए आर्थिक लाभ के योग, धनु को निवेश में हो सकता है नुकसान, जानें सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

आज का राशिफल, दिनांक 25.10.2026 मेष - आज आपको कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव करने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार करना होगा नहीं तो आज आपको भारी नुकसान हो सकता है आर्थिक स्थिति आज ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी बड़े निर्णय लेना आज आपके लिए कठिन होगा व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेगा पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है हालांकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे आज नया वाहन खरीद सकते हैं

मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ अर्जित करेंगे साथ ही साथ आज अपने लिए कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन शानदार रहेगा बड़ी सफलता आज आपको मिलेगी परिवार के लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा मित्रों के साथ नए कार्य की योजना बनेगी कर्क - आज का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा आर्थिक तौर से आज मंदी का सामना करना होगा कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव से दूर रहे आर्थिक बड़े निर्णय सोच विचार कर लें आज व्यापार व्यवसाय को गति देने के लिए आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है पारिवारिक लोग आपका विरोध करेंगे

सिंह - आज का दिन कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आर्थिक परेशानियों के कारण आज आपकी कई बड़े कार्य रुक सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में भी उतार-चढ़ाव बना रहेगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी आज बड़े फैसले सोच विचार कर लें नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है आज आपका पार्टनर आपसे कोई बड़ी रिक्वेस्ट कर सकता है जिसे पूरा करना आपके लिए अच्छा होगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे किसी नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आर्थिक लाभ के योग बनेंगे शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा प्रॉपर्टी आदि में निवेश लाभ देगा पुराना निवेश आज आपको बड़ा लाभ दे सकता है व्यापार आदि में भी लाभ के योग बनेंगे आज किसी पर आर्थिक तौर से विश्वास करना आपको नुकसान में डाल सकता है वृश्चिक - आज का दिन आपके उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा पारिवारिक लोगों से मतभेद की स्थिति रहेगी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है आज लोग आप पर झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं शत्रुओं से सावधान रहें व्यापार व्यवसाय में स्थित उतार-चढ़ाव की रहेगी

धनु - आज पारिवारिक लोगों के साथ आपके मतभेद रहेंगे आर्थिक तौर से आज बड़े नुकसान की संभावना है किसी कार्य में बड़ा निवेश सोच विचार कर करें आर्थिक तौर से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है व्यापारिक लोगों को आज संभाल कर कार्य करने की आवश्यकता है आर्थिक तौर से किसी पर विश्वास ना करें अपनी पर्सनल बातों को किसी से साझा न करें मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आज कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में भी लाभ के योग बनेंगे व्यापार आदि में विस्तार करने में आप सफल होंगे पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा कुंभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप अपने कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे पारिवारिक लोगों के साथ मतभेदों की स्थिति में आज कोई भी बड़े निर्णय न दें विवादों से दूर रहने का प्रयास करें वाणी का उपयोग संभलकर करें व्यापार आदि में शत्रु पक्ष से सावधान रहें अपनी कार्य योजना किसी से शेयर ना करें