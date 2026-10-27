आज का राशिफल, दिनांक 28.10.2026 मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आप अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करेंगे कार्य क्षेत्र में लोग आपके कार्य से प्रभावित होंगे आर्थिक लाभ के योग हैं पारिवारिक परेशानी खत्म होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं

बृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे किसी नए कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है व्यापारिक लोगों के लिए लाभ प्राप्त होगा नौकरी में लाभ के योग हैं

मिथुन - आज आप व्यर्थ के विवादों से दूर रहें मित्रों के साथ किसी कार्य को लेकर विवाद हो सकता है कार्य क्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी आर्थिक स्थिति आज ज्यादा अच्छी नहीं है अपने कार्यों को सोच विचार कर करें व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी कर्क - आज स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलेगा घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसी से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है व्यापार व्यवसाय में भी स्थिति सामान्य रहेगी विवादों से दूर रहे

सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा पारिवारिक लोगों की साथ संबंधों में चल रहे मतभेद खत्म होंगे आज आप नया वाहन खरीद सकते हैं मित्रों के साथ यात्रा आदि पर जाने के योग बनेंगे कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आपके कार्यक्षेत्र में बड़े परिवर्तन कर सकते हैं जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं घर में मेहमानों का आगमन होगा तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा हालांकि कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी आर्थिक कारणों से आज आपके कई बड़े कार्य रुक सकते हैं की व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में विवाद से दूर रहे मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है वृश्चिक - आज आप अपने कार्य क्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करेंगे पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति रहेगी स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहेगी व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है कार्यक्षेत्र में विवाद से दूर रहे व्यापार व्यवसाय में आर्थिक मंदी का सामना करना होगा

धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा है रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग रहेंगे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है परिवार में किसी की जॉब लग सकती है मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज अपने कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे शेयर मार्केट से बड़ा मुनाफा आज आप कमा सकते हैं व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन अच्छा है आर्थिक लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए आज सफलता प्राप्त होगी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे कुंभ - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति रहेगी आपके साथी लोगों से आपका विवाद हो सकता है व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक समस्याओं के साथ व्यतीत होने वाला है आज किसी पर आर्थिक रूप से ज्यादा विश्वास ना करें