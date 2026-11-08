धर्म डेस्‍क। 8 नवंबर को दीपावली का पर्व है। धनु, कन्‍या व तुला के लिए अच्‍छा दिन रहेगा जबकि मिथुन, कर्क, वृश्चिक के लिए यह दिन परेशानी भरा रहेगा। आइये जानते हैं कि दीवाली सभी 12 राशियों के लिए कैसी रहेगी।

आज का राशिफल, दिनांक 08.11.2026 मेष - आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा किसी कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे

वृषभ - आज का दिन अच्छा है किसी नए कार्य की शुरुआत आज आप कर सकते हैं पुराने कार्यों से भी लाभ के योग बनेंगे मित्रों के साथ संबंधों में चल रहे मतभेद खत्म होंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन खास अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग हैं मिथुन - आज का दिन विवादों से भरा रहेगा प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहे प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करें आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है बड़े कार्य रुक सकते हैं आर्थिक निर्णय सोच विचार कर करें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद रहेंगे व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा

कर्क - आज आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से दिन सामान्य है आर्थिक निर्णय सोच विचार कर करें किसी बड़े कार्य को लेकर आज किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपको नुकसान में डाल सकता है नौकरी में विवाद रहेगा सिंह - आज का दिन अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं आज बड़े कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं व्यापार व्यवसाय में नए लोगों के साथ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे शेयर मार्केट से लाभ के योग हैं कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है कोई सुखद समाचार मिलेगा परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे किसी नए मेहमान का परिवार में आगमन हो सकता है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी स्वास्थ्य में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा है पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे हालांकि कार्यक्षेत्र में आर्थिक समस्याओं का सामना करना होगा आज आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं मित्रों के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है नौकरी में अधिकारियों से मतभेद रहेंगे

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भरा रहेगा परिवार में किसी का स्वास्थ्य पड़ सकता है आर्थिक नुकसान की संभावना है व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में मतभेद बढ़ सकते हैं नौकरी वालों के लिए सुखद समाचार मिलेगा धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा है किसी मांगलिक कार्य में आज आप सम्मिलित होंगे परिवार के साथ संबंधों में सुधार होगा स्वास्थ्य लाभ होगा व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव के बावजूद आर्थिक बड़े लाभ के योग बनेंगे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी दिन अच्छा रहेगा मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आर्थिक दृष्टि से आज आप बड़े लाभ को प्राप्त करने वाले हैं व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा आर्थिक नए रास्ते बनेंगे शेयर मार्केट से लाभ के योग हैं नौकरी वालों के लिए आज सुखद समाचार प्राप्त होगा पदोन्नति की संभावना है वाहन आदि खरीदने के योग बनेंगे