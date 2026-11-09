धर्म डेस्‍क। मेष से लेकर मीन तक सारी 12 राशियों के लिए 9 नवंबर, सोमवार का दिन कैसा रहेगा, यहां पढ़ें विस्‍तार से आज का राशिफल। आज का राशिफल, दिनांक 09.11.2026 मेष - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी कार्य की सिलसिले में अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता आज होगी आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर ही कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हैं व्यापार आदि में सामान्य लाभ के योग हैं

वृषभ - आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा रुका हुआ धन प्राप्त होगा पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है नौकरी में भी सफलता मिलेगी

मिथुन - आज का दिन अच्छा है करियर वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है आज नए लोगों से जुड़ना होगा कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे बड़ी कामयाबी आज आपको मिल सकती है व्यापार व्यवसाय में भी लाभ के योग हैं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे कर्क - आज का दिन आप किसी षड्यंत्र में उलझ सकते हैं आज शत्रु पक्ष पर हावी होगा हालांकि पारिवारिक लोगों और मित्रों का सहयोग आज आपको मिलने वाला है कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी आर्थिक निर्णय सोच विचार कर लें व्यापार आदि में सामान्य लाभ के योग हैं

सिंह - आज का दिन कार्य क्षेत्र में विरोध का सामना करना होगा शत्रु पक्ष से सावधान रहें आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा हालांकि आर्थिक लाभ की योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त होगा नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे कन्या - आज का दिन कामयाबी से भरा रहेगा आर्थिक लाभ के योग हैं व्यापार आदि में बड़े लाभ आज आप कमा सकते हैं पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे किसी नए मेहमान का आगमन होगा परिवार में किसी का जॉब लग सकता है नौकरी वालों के लिए पदोन्नति प्राप्त होगी तुला - आज का दिन आपके लिए शानदार है बड़ी कामयाबी आज आपके कदम चूम सकती है स्वास्थ्य में लाभ होगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज बड़े मुनाफे के योग बनेंगे शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं लंबी यात्रा पर जाने से शारीरिक थकान मानसिक तनाव बना रहेगा वृश्चिक - आज का दिन आपका मित्रों के साथ लंबी यात्रा पर जाने की योग बनेंगे कार्यक्षेत्र में कार्यों में विलंब होगा व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन सामान्य लाभ के योग दर्शाता है आर्थिक निर्णय सोच विचार कर लें पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है

धनु - आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती हैं विरोधी लोगों से सावधान रहें व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं नौकरी वालों के लिए आज प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान आएगा आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे आज प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश कर सकते हैं नया वाहन भवन खरीदने के भी योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक संबंधों में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा कुंभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे किसी विशेष कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव के भी संकेत हैं हालांकि व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा शेयर मार्केट से लाभ के योग हैं शत्रु पक्ष से सावधान रहें पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे