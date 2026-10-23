Aaj Ka Rashifal 24 October 2026: धनु और मकर को मिलेगा सुखद समाचार, सिंह के लिए परेशानी भरे पल, जानिए 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा

आज का राशिफल, दिनांक 24.10.2026 मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आपके कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे स्वास्थ्य को लेकर चल रही परेशानियों में कमी आएगी व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप अपने मित्रों के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा घर में किसी व्यक्ति का जॉब लग सकता है मांगलिक कार्य के योग घर में बनेंगे

मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आपके कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है परिवार में किसी का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य ले व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी आर्थिक नए रास्ते बनेंगे आज विवादों से दूर रहे कर्क - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति रहेगी पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद बना सकते हैं हालांकि कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक नए रास्ते बनाने में आज आप कामयाब होंगे आज अपने लिए नहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा

सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आपके कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति सामान्य होगी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा व्यापार व्यवसाय में नए प्रयोग आज आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं कार्यक्षेत्र में साथी लोगों का सहयोग मिलेगा नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है लोग आप के प्रति अपनी भावना को बदलेंगे कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप अपने कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आज परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बन सकती है बहुत समय बाद अपने परिवार के साथ आज आप समय व्यतीत करने वाले हैं आर्थिक लाभ के योग बनेंगे तुला - आज का दिन आपके लिए खुशखबरी से भरा रहेगा घर में किसी नए मेहमान का आगमन मन को प्रसन्नता से भर देगा पारिवारिक लोगों के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा व्यापार आदि की स्थिति अच्छी रहेगी आर्थिक लाभ के योग बनेंगे किसी नए कार्य को लेकर योजना बन सकती है मित्रों और परिजनों का सहयोग मिलेगा नौकरी में कामयाबी मिलेगी वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलेगा पत्नी बच्चों के लिए आज आप नया आशियाना खरीद सकते हैं घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी पारिवारिक लोगों के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है

धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कोई सुखद समाचार आज आपको मिलेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे आज आप अपने कार्यक्षेत्र को बदल भी सकते हैं व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा नौकरी वालों के आज संभाल कर रहने की आवश्यकता है शत्रु पक्ष से सावधान रहें मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज घर में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे परिवार में आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा आज किसी कार्य को लेकर मन में चल रही शंका खत्म हो गई व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक बड़े लाभ आज आप हासिल करने में सफल होंगे नौकरी के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा कुंभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप मित्रों के साथ कार्य के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं आज जिसका मन में विचार चल रहा है आपका वह कार्य पूरा होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे परिवार में संबंध अच्छे रहेंगे