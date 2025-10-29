मेरी खबरें
    Aaj Ka Love Rashifal 29 October 2025: इस राशि का प्यार भरे शब्दों से रिश्ता होगा मजबूत, पढ़ें राशिफल

    आज का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से मिला-जुला रहेगा। कुछ राशियों के लिए रोमांस और नई शुरुआत का संकेत है, जबकि कुछ को गलतफहमी और तनाव से निपटना पड़ सकता है। शांत रहकर साथी की बात समझने से रिश्ते मजबूत होंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 07:15:42 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 07:15:42 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 29 October 2025: इस राशि का प्यार भरे शब्दों से रिश्ता होगा मजबूत, पढ़ें राशिफल
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, कर्क, मकर को रिश्तों में सुकून और सहयोग मिलेगा।
    2. मिथुन, कुंभ को संवाद में सावधानी और संयम रखना चाहिए।
    3. तुला, मीन के लिए रोमांस और खुशियों से भरा दिन।

    धर्म डेस्क। आज का लव राशिफल (29 अक्टूबर 2025) प्रेम जीवन में भावनाओं, संवाद और समझ की परीक्षा लेने वाला दिन साबित हो सकता है। कई राशियों के जातकों को अपने साथी की भावनाओं को समझने और रिश्ते में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। वहीं कुछ के लिए यह दिन रोमांस और खुशियों से भरा रहेगा।

    यदि आप रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो दिन अनुकूल है। मकर, तुला और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा, जबकि मिथुन और कुंभ राशि वालों को संवाद में सावधानी बरतनी चाहिए।


    मेष - आज आपका लव पार्टनर किसी परेशानी में हो सकता है, परंतु वह बात आपसे छिपा सकता है। ऐसे में साथी को समझने की कोशिश करें और मुश्किल समय में उनका सहारा बनें। आपका सहयोग उनके लिए हिम्मत का काम करेगा।

    वृषभ - आज आप अपने लव पार्टनर से किसी बात को लेकर विवाद कर सकते हैं, लेकिन स्थिति समझने के बाद पछतावा होगा। बेहतर होगा कि आप अपने साथी से सॉरी कहकर बात को खत्म करें और रिश्ते की मधुरता बनाए रखें।

    मिथुन - आज किसी की बातों में आकर आप अपने प्रेम साथी पर आरोप लगा सकते हैं, जिससे वे आहत होंगे। यह स्थिति संबंधों में दरार डाल सकती है। शांत मन से बात करें और अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करें।

    कर्क - आज आप अपने लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। लंबे समय बाद एक साथ समय बिताना आपको मानसिक राहत देगा। परिवार के तनावों से कुछ समय के लिए दूरी मिल सकेगी और रिश्ता फिर से ताजगी महसूस करेगा।

    सिंह - आज अपने लव पार्टनर के प्रति व्यवहार में बदलाव न करें, वरना रिश्ते में तनाव आ सकता है। साथी आज थोड़ा भावुक रह सकता है। उन्हें समय दें और उनके मन की बात को समझने की कोशिश करें। आपका पार्टनर भी आपके प्रति अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखाएगा।

    कन्या - आज आपका प्रेम साथी समय न देने के कारण नाराज हो सकता है। आपसी समझ में कमी झगड़े का कारण बन सकती है। वाणी पर संयम रखें और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। साथ में समय बिताना रिश्ते को मजबूत करेगा।

    तुला - आज आपका पार्टनर अपने मन की कोई खास बात आपके सामने रख सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह पल आपके रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। साथ में कहीं बाहर घूमने का मौका भी मिल सकता है।

    वृश्चिक - आज आप अपने लव पार्टनर के व्यवहार को ध्यान से समझें। संभव है कि कोई गलतफहमी या धोखे की स्थिति बने। बिना जांचे किसी पर अंधविश्वास न करें। सतर्क रहें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में न आएं।

    धनु - आज आप अपने प्रेम साथी के साथ भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग या नई शुरुआत। यह कदम आपके रिश्ते को और गहराई देगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

    मकर - आज आप अपने प्रेम साथी के साथ पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। रोमांस और हंसी-मज़ाक से भरा दिन रहेगा। पुराना प्यार फिर से जाग उठेगा। आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है।

    कुंभ - आज आपकी लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपके बारे में सुनी गई कोई बात साथी को परेशान कर सकती है। झगड़े की स्थिति से बचें और बात को शांति से संभालें। ईमानदारी से चीजें स्पष्ट करें।

    मीन - आपका लव पार्टनर आपको कोई अच्छी खबर दे सकता है, जिससे आप दोनों और परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। पार्टनर का स्नेह और प्रेम आपके जीवन में मिठास भर देगा। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन बहुत शुभ है।

