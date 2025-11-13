Pukhraj Gemstone: इन दो राशियों के लिए लकी है पुखराज, खुलेंगे बंद किस्मत के रास्ते, इनकम में होगी बढ़ोतरी

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है। इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा और व्रत करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है, जिससे सुख, सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुखराज रत्न (Yellow Sapphire) धारण करना धनु और मीन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जाता है।
ज्योतिषियों के अनुसार, गुरुवार का दिन पुखराज पहनने के लिए सबसे उत्तम होता है। खासतौर पर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इसे धारण करना शुभ फलदायक होता है। कृष्ण पक्ष में पुखराज धारण करने से बचना चाहिए।
रत्न धारण करने से पहले योग्य पंडित या अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें, क्योंकि इसे धारण करने से पहले कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।
धनु (Sagittarius) और मीन (Pisces) राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इन दोनों राशियों के लिए पीला रंग और पुखराज रत्न अत्यंत शुभ माना गया है।
धनु और मीन राशि के जातकों के लिए पुखराज पहनना न केवल आर्थिक तंगी दूर करता है, बल्कि भाग्य को प्रबल बनाता है और आत्मविश्वास व सौभाग्य में भी वृद्धि करता है।
कहा जाता है कि पुखराज धारण करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। इससे मान-सम्मान, बुद्धि और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। साथ ही वाणी में मधुरता आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
