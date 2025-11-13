मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Pukhraj Gemstone: इन दो राशियों के लिए लकी है पुखराज, खुलेंगे बंद किस्मत के रास्ते, इनकम में होगी बढ़ोतरी

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुखराज रत्न (Yellow Sapphire) धारण करना कुछ राशियों के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 04:04:33 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 04:04:33 PM (IST)
    Pukhraj Gemstone: इन दो राशियों के लिए लकी है पुखराज, खुलेंगे बंद किस्मत के रास्ते, इनकम में होगी बढ़ोतरी
    इन दो राशियों के लिए लकी है पुखराज।

    HighLights

    1. गुरुवार बृहस्पति को समर्पित होता है।
    2. इन दो राशियों के लिए लकी है पुखराज।
    3. इसे धारण करने से पहले नियमों का पालन करें।

    धर्म डेस्क। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है। इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा और व्रत करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है, जिससे सुख, सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है।

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुखराज रत्न (Yellow Sapphire) धारण करना धनु और मीन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जाता है।

    कब करें पुखराज धारण?

    ज्योतिषियों के अनुसार, गुरुवार का दिन पुखराज पहनने के लिए सबसे उत्तम होता है। खासतौर पर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इसे धारण करना शुभ फलदायक होता है। कृष्ण पक्ष में पुखराज धारण करने से बचना चाहिए।

    रत्न धारण करने से पहले योग्य पंडित या अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें, क्योंकि इसे धारण करने से पहले कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।

    किन राशियों के लिए लकी है पुखराज?

    धनु (Sagittarius) और मीन (Pisces) राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इन दोनों राशियों के लिए पीला रंग और पुखराज रत्न अत्यंत शुभ माना गया है।

    धनु और मीन राशि के जातकों के लिए पुखराज पहनना न केवल आर्थिक तंगी दूर करता है, बल्कि भाग्य को प्रबल बनाता है और आत्मविश्वास व सौभाग्य में भी वृद्धि करता है।

    धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता

    कहा जाता है कि पुखराज धारण करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। इससे मान-सम्मान, बुद्धि और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। साथ ही वाणी में मधुरता आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.