    Tulsi Sign: अगर तुलसी दे रही है ये 3 संकेत, तो समझिए आपके घर होगी बरकत, न करें नजरअंदाज

    हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुलसी कभी-कभी हमें शुभ और अशुभ संकेत भी देती है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 03:58:47 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 03:58:47 PM (IST)
    तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।

    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद बना रहता है।

    रोजाना तुलसी की पूजा करने से न केवल घर का वातावरण पवित्र होता है, बल्कि सुख-समृद्धि भी बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुलसी कभी-कभी हमें शुभ और अशुभ संकेत भी देती है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    तुलसी के शुभ संकेत

    अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा और स्वस्थ है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है।

    अगर बिना लगाए आपके आंगन या गमले में तुलसी अपने आप उग आती है, तो इसे भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर यह संकेत होता है कि जीवन में शुभ परिणाम मिलने वाले हैं और धन-लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं।


    लगातार फूल आना

    तुलसी के पौधे में बार-बार नए फूल आना बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर में धन-समृद्धि आने वाली है। ऐसा पौधा बताता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की दिशा में जा रही है।

    तुलसी से मिलने वाले अशुभ संकेत

    जहां तुलसी शुभता का प्रतीक है, वहीं उसके सूखने या पत्तियों के पीले पड़ने को अशुभ माना जाता है। अगर ध्यान रखने के बावजूद पौधा बार-बार सूख रहा है या अचानक मुरझा जाता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा या पितृ दोष का संकेत हो सकता है।

    ऐसे में तुलसी के पौधे के पास रोज दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और 'ॐ तुलस्यै नमः' मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा वापस आती है।

