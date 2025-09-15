मेरी खबरें
    Tulsi Chalisa: गुरुवार को तुलसी चालीसा के पाठ से भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न, धन लाभ का देंगे आशीर्वाद

    हिंदू धर्म में गुरुवार को भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी को हरिप्रिया माना जाता है। इस दिन की पूजा से अन्न-धन की प्राप्ति, सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और परिवार में शांति का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 11:06:22 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 11:06:22 AM (IST)
    गुरुवार को तुलसी चालीसा के फायदे। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गुरुवार भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा का दिन।
    2. तुलसी हरिप्रिया, विष्णु को प्रिय मानी जाती है।
    3. पूजा से अन्न-धन और सुख-समृद्धि की प्राप्ति।

    धर्म डेस्क। Tulasi Puja: हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी को हरिप्रिया यानी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है।

    मान्यता है कि गुरुवार को तुलसी और भगवान विष्णु की आराधना करने से अन्न-धन की प्राप्ति होती है। भक्तों का विश्वास है कि इस पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि तुलसी पूजा से पापों का नाश होता है और परिवार में शांति व सौहार्द बढ़ता है।

    तुलसी चालीसा

    दोहा

    जय जय तुलसी भगवती,सत्यवती सुखदानी।

    नमो नमो हरि प्रेयसी,श्री वृन्दा गुन खानी॥

    श्री हरि शीश बिरजिनी,देहु अमर वर अम्ब।

    जनहित हे वृन्दावनी,अब न करहु विलम्ब॥

    चौपाई

    धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति गाता॥

    हरि के प्राणहु से तुम प्यारी। हरीहीँ हेतु कीन्हो तप भारी॥

    जब प्रसन्न है दर्शन दीन्ह्यो। तब कर जोरी विनय उस कीन्ह्यो॥

    हे भगवन्त कन्त मम होहू। दीन जानी जनि छाडाहू छोहु॥

    सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन्हो श्राप कध पर आनी॥

    उस अयोग्य वर मांगन हारी। होहू विटप तुम जड़ तनु धारी॥

    सुनी तुलसी हीँ श्रप्यो तेहिं ठामा। करहु वास तुहू नीचन धामा॥

    दियो वचन हरि तब तत्काला। सुनहु सुमुखी जनि होहू बिहाला॥

    समय पाई व्हौ रौ पाती तोरा। पुजिहौ आस वचन सत मोरा॥

    तब गोकुल मह गोप सुदामा। तासु भई तुलसी तू बामा॥

    कृष्ण रास लीला के माही। राधे शक्यो प्रेम लखी नाही॥

    दियो श्राप तुलसिह तत्काला। नर लोकही तुम जन्महु बाला॥

    यो गोप वह दानव राजा। शङ्ख चुड नामक शिर ताजा॥

    तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी॥

    अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ। कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ॥

    वृन्दा नाम भयो तुलसी को। असुर जलन्धर नाम पति को॥

    करि अति द्वन्द अतुल बलधामा। लीन्हा शंकर से संग्राम॥

    जब निज सैन्य सहित शिव हारे। मरही न तब हर हरिही पुकारे॥

    पतिव्रता वृन्दा थी नारी। कोऊ न सके पतिहि संहारी॥

    तब जलन्धर ही भेष बनाई। वृन्दा ढिग हरि पहुच्यो जाई॥

    शिव हित लही करि कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तोही भंगा॥

    भयो जलन्धर कर संहारा। सुनी उर शोक उपारा॥

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

