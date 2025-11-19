Tulsi Mala Ke Niyam: बिना नियम जानें नहीं पहननी चाहिए तुलसी की माला, इन बातों का रखें खास ध्यान

धर्म डेस्क। हिंदू परंपरा में तुलसी पूजा का अपना महत्व है। रोजाना तुलसी की आराधना करने से धनलक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में शांति का वास होता है।

ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी माला धारण करने वाला व्यक्ति विष्णु-लक्ष्मी के संरक्षण में रहता है। अगर आप माला पहनने का विचार बना रहे हैं, तो सही दिन और सही विधि का ज़रूर ध्यान रखें।

तुलसी माला पहनने के फायदे (Tulsi Mala Benefits)

मन को शांति मिलती है

मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है

नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है

सकारात्मक सोच बढ़ती है

जीवन में शांति बनी रहती है

ध्यान में सहूलियत मिलती है

आर्थिक परेशानियों में कमी आती है

कब न पहनें तुलसी माला

अमावस्या और रविवार को तुलसी माला धारण करना शुभ नहीं माना जाता। इन दिनों में धार्मिक और मांगलिक कार्यों की भी मनाही रहती है।

तुलसी माला पहनने का सही समय

सोमवार, बुधवार, गुरुवार और एकादशी को माला पहनना शुभ माना जाता है। माला पहनने से पहले उसे गंगाजल से शुद्ध करें और थोड़ी देर लक्ष्मी-विष्णु के चरणों में रखकर प्रार्थना करें।

इन नियमों का जरूर ध्यान रखें

सात्विक भोजन करें

नशे से दूर रहें

विवाद, क्रोध और बुरे विचार से बचें

शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखें

मान्यता है कि इन नियमों का पालन न करने पर माला का असर कम हो जाता है और जीवन में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इसलिए तुलसी माला धारण करते समय अनुशासन का पालन जरूरी है।