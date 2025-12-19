मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 03:12:16 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 03:12:16 PM (IST)
    Tulsi Pujan Diwas 2025: तुलसी पूजन दिवस पर दीपक से करें ये खास उपाय, मिलेगा धन-वैभव और यश
    तुलसी पूजन दिवस पर दीपक से करें ये उपाय।

    HighLights

    1. तुलसी पूजन दिवस पर दीपक से करें ये उपाय।
    2. तुलसी पूजन दिवस का जानें खास महत्व।
    3. पूजन में इन बातों का रखें विशेष ध्यान।

    धर्म डेस्क। 25 दिसंबर को हर साल तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उनकी सेवा से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन यदि तुलसी माता के सामने दीपक से जुड़े कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो धन, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं तुलसी पूजन दिवस 2025 पर किए जाने वाले शुभ दीपक उपाय।

    तुलसी पूजन दिवस का महत्व

    जिस घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहता है और नियमित रूप से उसकी पूजा होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। तुलसी माता की कृपा से घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजन दिवस पर विशेष विधि से पूजा करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।


    दीपक से जुड़े शुभ उपाय

    1. घी का दीपक जलाएं

    तुलसी पूजन दिवस की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में रुई की जगह लाल कलावा की बाती का उपयोग करें। मान्यता है कि इससे आय के नए स्रोत खुलते हैं और जीवन में खुशहाली आती है।

    2. दीपक में हल्दी मिलाएं

    यदि आप व्यापार में उन्नति या नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो तुलसी के सामने जलाए जाने वाले दीपक में एक चुटकी हल्दी डालें। हल्दी को विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा का प्रतीक माना गया है, जिससे धन लाभ के योग बनते हैं।

    3. उत्तर दिशा में रखें दीपक

    दीपदान करते समय दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा को कुबेर और धन की दिशा कहा जाता है। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में समृद्धि आती है।

    4. दीपक के नीचे रखें अक्षत

    दीपक को सीधे जमीन पर न रखें। उसके नीचे अक्षत (साबुत चावल) की छोटी ढेरी बनाएं। अक्षत पूर्णता और शुभता का प्रतीक है। इस उपाय से घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती।

    इन बातों का रखें विशेष ध्यान

    • तुलसी के पास रात में अंधेरा न रखें।

    • अशुद्ध अवस्था में तुलसी माता को स्पर्श न करें।

    • इस दिन घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें और नकारात्मक बातों से दूर रहें।

    तुलसी पूजन दिवस आत्मशुद्धि और आस्था का पर्व है। श्रद्धा और नियमों के साथ किए गए ये दीपक उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दिला सकते हैं।

