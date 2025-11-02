Tulsi Vivah 2025: आज है तुलसी विवाह, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और तुलसी-शालिग्राम विवाह का महत्व

धर्म डेस्क। आज यानी रविवार, 2 नवंबर 2025 को देशभर में तुलसी विवाह का पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान विष्णु के देवोत्थान एकादशी पर शयन से जाग्रत होने के अगले दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का विवाह देवी तुलसी के साथ संपन्न होता है। तुलसी विवाह के साथ ही सनातन धर्म में मांगलिक कार्यों और विवाह समारोहों की शुरुआत होती है।

रविवार को संध्या समय घर-घर में तुलसी विवाह पारंपरिक रीति से किया जा रहा है। पहले तुलसी जी की मंगनी, फिर फेरे और आरती के साथ विवाह संपन्न होगा। पंडितों के अनुसार, इस दिन उपवास रखकर तुलसी विवाह में सम्मिलित होने से व्यक्ति को मनोवांछित फल और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है।