धर्म डेस्क। आमतौर पर आपने भगवान गणेश की लाल, पीली या सफेद रंग की प्रतिमाएं देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग के गणपति बप्पा के दर्शन किए हैं? एक ऐसा मंदिर भी है, जहां भगवान गणेश काले पत्थर से बनी प्रतिमा में विराजमान हैं। अपने इसी अनोखे स्वरूप के कारण यह मंदिर भक्तों के बीच खास पहचान रखता है। यहां हर बुधवार को गणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-22 में स्थित वरसिद्धि विनायक मंदिर है।

400 साल पुरानी बताई जाती है गणेश प्रतिमा वरसिद्धि विनायक मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा है। गहरे काले रंग के पत्थर से बनी यह प्रतिमा देखने में दूसरी गणेश प्रतिमाओं से अलग है। इस मंदिर को लेकर प्रकाशित जानकारियों में यहां विराजमान गणेश प्रतिमा को करीब 400 साल पुराना बताया जाता है।