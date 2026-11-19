धर्म डेस्क। आमतौर पर आपने भगवान गणेश की लाल, पीली या सफेद रंग की प्रतिमाएं देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग के गणपति बप्पा के दर्शन किए हैं?
एक ऐसा मंदिर भी है, जहां भगवान गणेश काले पत्थर से बनी प्रतिमा में विराजमान हैं। अपने इसी अनोखे स्वरूप के कारण यह मंदिर भक्तों के बीच खास पहचान रखता है। यहां हर बुधवार को गणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-22 में स्थित वरसिद्धि विनायक मंदिर है।
वरसिद्धि विनायक मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा है। गहरे काले रंग के पत्थर से बनी यह प्रतिमा देखने में दूसरी गणेश प्रतिमाओं से अलग है। इस मंदिर को लेकर प्रकाशित जानकारियों में यहां विराजमान गणेश प्रतिमा को करीब 400 साल पुराना बताया जाता है।
मंदिर में भगवान गणेश के साथ शिवलिंग भी स्थापित है, जहां श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर में दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा-पाठ किया जाता है। यही वजह है कि यहां पूजा की विधि और मंदिर का वातावरण भी दूसरे गणेश मंदिरों से कुछ अलग नजर आता है।
हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि आती है। इसी धार्मिक विश्वास के चलते बुधवार को मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है।
श्रद्धालु यहां पहुंचकर गणपति को फूल, दूर्वा और मोदक अर्पित करते हैं। भगवान की आरती में शामिल होकर परिवार की खुशहाली और मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी और दूसरे विशेष अवसरों पर भी मंदिर में भक्तों की आवाजाही बढ़ जाती है।
वरसिद्धि विनायक मंदिर में पूजा-पाठ दक्षिण भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार किया जाता है। मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन के साथ शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। यहां की धार्मिक गतिविधियों में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं।
काले पत्थर से बनी गणेश प्रतिमा, दक्षिण भारतीय पूजा पद्धति और बुधवार को जुटने वाले श्रद्धालु इस मंदिर को खास बनाते हैं। यही वजह है कि गणपति के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं।
यह भी पढ़ें- सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही लग जाएगा खरमास, नोट करें तिथि