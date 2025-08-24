मेरी खबरें
    Vastu Shastra: वास्तु के 4 उपायों से घर में बरसेगा पैसा, चमक जाएगी किस्मत

    वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का संतुलित वास्तु सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। मुख्य द्वार को स्वच्छ रखना, तुलसी और हरे पौधे लगाना, रसोई को दक्षिण-पूर्व दिशा में बनाना और कांटेदार पौधों से बचना आवश्यक है। इन नियमों से घर में धन, शांति और खुशहाली बनी रहती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 02:45:05 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 02:45:05 PM (IST)
    Vastu Shastra: वास्तु के 4 उपायों से घर में बरसेगा पैसा, चमक जाएगी किस्मत
    घर में वास्तु के उपायों से आएगी सुख-शांति। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. घर के अंदर कांटेदार पौधे न रखें।
    2. ईशान कोण में गैस चूल्हा न रखें।
    3. रसोई हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में बनवाएं।

    धर्म डेस्क। Vastu Tips In Hindi: वास्तु शास्त्र का घर की सुख-शांति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु ठीक न होने पर नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो जाता है। ऐसे में घर का वास्तु संतुलित रहना बहुत जरूरी है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सौभाग्य का रास्ता खुल सके।

    इस लेख में वास्तु दोष से घर को मुक्त करने के लिए 4 उपाय विस्तार से बताएंगे...

    घर कीवास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर का वास्तु संतुलित रहे तो घर में धन, सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है। वहीं, वास्तु दोष होने पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जीवन में बाधाएं और परेशानियां बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं वे 5 जरूरी बातें, जिनका ध्यान रखकर घर को दोषमुक्त और ऊर्जा से भरपूर बनाया जा सकता है।

    घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसकी दिशा उत्तर-पूर्व होनी चाहिए। इसको घर में लगाने से वातावरण को शुद्ध हो जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। घर के अंदर कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए। यह वास्तु दोष का कारण बनते हैं।

    रसोई का स्थान

    रसोई आग्नि तत्व का स्थान है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रसोई दक्षिण-पूर्व दिशा में ही बनानी चाहिए। गैस चूल्हे का स्थान कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) नहीं होना चाहिए। यह धन हानि और परिवार में कलह का कारण बनता है।

    आईना लगाने के नियम

    वास्तु शास्त्र में माना गया है कि बिस्तर के ठीक सामने आईना को रखना गलत है। आपके नींद में होने पर आईने में दिखने वाली आपकी छाया से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह मानसिक तनाव से लेकर असफलताओं का कारण बन सकता है। आईना को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाएं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

