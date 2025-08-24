Vastu Shastra: वास्तु के 4 उपायों से घर में बरसेगा पैसा, चमक जाएगी किस्मत

धर्म डेस्क। Vastu Tips In Hindi: वास्तु शास्त्र का घर की सुख-शांति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु ठीक न होने पर नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो जाता है। ऐसे में घर का वास्तु संतुलित रहना बहुत जरूरी है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सौभाग्य का रास्ता खुल सके।

इस लेख में वास्तु दोष से घर को मुक्त करने के लिए 4 उपाय विस्तार से बताएंगे... मुख्य द्वार का महत्व मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसे में हमेशा इसको साफ-सुथरा रखना चाहिए। यहां पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। दरवाजे पर कूड़ा या जूते-चप्पल नहीं रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का कारण बन जाता है।

तुलसी और हरे पौधों की भूमिका घर की