Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर लगाएं 5 चीजें, दूर होंगे वास्तु दोष; जीवन में आएगी खुशहाली

धर्म डेस्क। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश का मार्ग नहीं होता, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसे शुभ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि यदि इन उपायों को अपनाया जाए, तो नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहता है। आइए जानते हैं कि मुख्य द्वार पर क्या लगाना शुभ माना जाता है- स्वास्तिक और 'ॐ' का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से पर लाल सिन्दूर या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके ऊपर 'ॐ' का प्रतीक लगाएं। आप चाहें तो तांबे से बना स्वास्तिक भी लगा सकते हैं। स्वास्तिक शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है।

नींबू-मिर्च का तोरण शनिवार या मंगलवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च का तोरण लगाना शुभ माना गया है। इसे लगाते समय ध्यान रखें कि इसका मुख घर के अंदर की ओर न हो। यह उपाय नजर दोष को दूर करने में प्रभावी माना जाता है। इसके साथ काले कपड़े का प्रयोग करना भी शुभ फलदायी होता है।

गणेश जी की प्रतिमा वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की दो छोटी प्रतिमाएं लगाना शुभ होता है। इनमें से एक का मुख घर के अंदर और दूसरी का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। इससे घर में विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा बनी रहती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। आम या अशोक के पत्तों का तोरण शुभ अवसरों पर या सामान्य दिनों में भी आम या अशोक के पत्तों का तोरण मुख्य द्वार पर लगाना मंगलकारी माना जाता है। इससे घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।