    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 02:41:02 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 02:41:02 PM (IST)
    Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर लगाएं 5 चीजें, दूर होंगे वास्तु दोष; जीवन में आएगी खुशहाली
    घर के मुख्य द्वार पर लगाएं 5 चीजें।

    1. घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है।
    2. इसे शुभ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उपाय दिए हैं।
    3. इससे घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहता है।

    धर्म डेस्क। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश का मार्ग नहीं होता, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसे शुभ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं।

    कहा जाता है कि यदि इन उपायों को अपनाया जाए, तो नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहता है। आइए जानते हैं कि मुख्य द्वार पर क्या लगाना शुभ माना जाता है-

    स्वास्तिक और 'ॐ' का चिन्ह

    घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से पर लाल सिन्दूर या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके ऊपर 'ॐ' का प्रतीक लगाएं। आप चाहें तो तांबे से बना स्वास्तिक भी लगा सकते हैं। स्वास्तिक शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है।

    नींबू-मिर्च का तोरण

    शनिवार या मंगलवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च का तोरण लगाना शुभ माना गया है। इसे लगाते समय ध्यान रखें कि इसका मुख घर के अंदर की ओर न हो। यह उपाय नजर दोष को दूर करने में प्रभावी माना जाता है। इसके साथ काले कपड़े का प्रयोग करना भी शुभ फलदायी होता है।


    गणेश जी की प्रतिमा

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की दो छोटी प्रतिमाएं लगाना शुभ होता है। इनमें से एक का मुख घर के अंदर और दूसरी का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। इससे घर में विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा बनी रहती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

    आम या अशोक के पत्तों का तोरण

    शुभ अवसरों पर या सामान्य दिनों में भी आम या अशोक के पत्तों का तोरण मुख्य द्वार पर लगाना मंगलकारी माना जाता है। इससे घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

    सूर्य यंत्र या सूर्य प्रतिमा

    अगर घर का मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में है, तो वास्तु दोष को कम करने के लिए सूर्य यंत्र या सूर्य देव की प्रतिमा दरवाजे पर लगाना शुभ होता है। इससे घर के सदस्यों का आत्मविश्वास और मान-सम्मान बढ़ता है।

    अन्य वास्तु नियम

    • मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा और सुंदर होना चाहिए।

    • दरवाजे के पास पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।

    • मुख्य द्वार के सामने खंभा, पेड़ या कूड़ेदान नहीं होना चाहिए।

    वास्तु शास्त्र के इन सरल उपायों से मुख्य द्वार के माध्यम से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

