मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vastu Tips: घर की पश्चिम दिशा में इन 5 चीजों को रखने से शनि देव होंगे नाराज, कर देंगे बर्बाद

    वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा शनि देव की दिशा है। इस दिशा में गलत वस्तुएं रखने से जीवन में तनाव, धन हानि और बाधाएं आती हैं। सही वस्तुएं और संतुलन रखने से स्थिरता, सफलता और समृद्धि मिलती है। शनि देव की कृपा पाने के उपाय भी बताए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 04:56:37 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 04:56:37 PM (IST)
    Vastu Tips: घर की पश्चिम दिशा में इन 5 चीजों को रखने से शनि देव होंगे नाराज, कर देंगे बर्बाद
    शनि देव कर्म और न्याय के देवता हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. टूटा या बेकार सामान यहां न रखें कभी।
    2. लोहे और काले रंग का प्रयोग न करें।
    3. पानी से जुड़ी वस्तुएं इस दिशा में न रखें।

    धर्म डेस्क। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की प्रत्येक दिशा का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन पश्चिम दिशा को शनि देव की दिशा माना गया है। शनि देव कर्म और न्याय के देवता हैं, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं।

    इस दिशा में गलत वस्तुएं रख दी जाएं या वास्तु नियमों की अनदेखी की जाए, तो जीवन में तनाव, आर्थिक हानि और असफलता आने लगती है। सही संतुलन बनाए रखने से यही दिशा स्थिरता, समृद्धि और सफलता प्रदान करती है।


    कचरा या टूटा सामान न रखें

    पश्चिम दिशा में टूटे बर्तन, फर्नीचर या बेकार वस्तुएं रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में झगड़े, रुकावटें और धन हानि हो सकती है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। टूटा या अनुपयोगी सामान तुरंत हटा दें या दान कर दें।

    लोहे की वस्तुओं से बचें

    इस दिशा में भारी लोहे की तिजोरी या मशीनें रखने से शनि दोष बढ़ता है। धन प्रवाह रुक सकता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। ऐसी वस्तुएं उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना गया है। पश्चिम दिशा को हल्का और खुला रखना ही बेहतर है।

    काले रंग का प्रयोग न करें

    पश्चिम दिशा में काले रंग का अधिक प्रयोग अशुभ फल देता है। इससे तनाव और कलह बढ़ सकती है। इस दिशा में हल्के नीले या सफेद रंग का प्रयोग करना शुभ रहता है।

    पानी की वस्तुएं न रखें

    शनि और जल तत्व एक-दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए पश्चिम दिशा में कूलर, फव्वारा या एक्वेरियम रखना मानसिक अशांति और बीमारियां बढ़ा सकता है। पानी से जुड़ी वस्तुएं उत्तर-पूर्व दिशा में ही रखें।

    पूजा घर या बेडरूम न बनाएं

    पश्चिम दिशा में मंदिर या बेडरूम बनाना शनि दोष को आमंत्रित करता है। इससे नींद में बाधा और मानसिक तनाव बढ़ता है। इस दिशा में अध्ययन कक्ष या ऑफिस बनाना अधिक लाभदायक होता है।

    शनि को प्रसन्न करने के उपाय

    शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें, “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 19 बार जाप करें और काले तिल, तेल या उड़द का दान करें। पश्चिम दिशा को स्वच्छ और सादगीपूर्ण रखें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.