Vaastu Shastra: घर की इस दिशा में होना चाहिए किचन-बाथरूम, जानिए वास्तु शास्त्र की मान्यताएं

धर्म डेस्क। घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में वास्तु शास्त्र का अहम रोल माना जाता है। वास्तु के अनुसार, घर के किचन और बाथरूम की दिशा अगर सही न हो, तो इसका असर स्वास्थ्य, धन और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक बाथरूम और किचन किस दिशा में होने चाहिए।

वास्तु शास्त्र क्या कहता है? वास्तु शास्त्र प्राचीन भारतीय ज्ञान है, जो घर की बनावट, दिशा और ऊर्जा संतुलन से जुड़ा होता है। सही दिशा में बने कमरे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। किचन और बाथरूम का महत्व किचन और बाथरूम घर के सबसे जरूरी हिस्से माने जाते हैं। इनकी गलत दिशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है, जिससे बीमारियां, आर्थिक परेशानियां और तनाव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किचन की सही दिशा वास्तु शास्त्र में किचन को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है। इसलिए किचन के लिए दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) दिशा को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिशा में किचन होने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है।

खाना बनाते समय किस दिशा में हों? खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। इससे सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गैस चूल्हा या स्टोव दक्षिण-पूर्व कोने में रखें। अगर यह संभव न हो, तो उत्तर-पश्चिम दिशा को दूसरा विकल्प माना जाता है। किचन कहां न बनवाएं? वास्तु के अनुसार उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) और दक्षिण-पश्चिम दिशा में किचन नहीं बनवाना चाहिए। इससे घर में कलह और आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। किचन में सिंक या पानी का स्थान उत्तर-पूर्व दिशा में रखें, ताकि जल और अग्नि तत्व का संतुलन बना रहे।